전재수 부산시장 "1000억 규모 문화예술펀드 조성"…정책 청사진 제시

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문화분야 타운홀 미팅…문화생태계 조성

시민 참여 권리 보장·향유 기회 확대 논의

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 문화예술 지원사업 규모를 100억 원으로 확대하고 1000억 원 규모의 문화예술펀드를 조성하는 등 민선 9기 문화예술정책의 청사진을 제시했다.

부산시는 30일 오후 2시 30분 시청 1층 대회의실에서 '문화기본도시 부산, 시민이 묻고 부산이 답하다'를 주제로 문화 분야 타운홀 미팅을 개최했다고 밝혔다.

전재수 부산시장이 30일 오후 2시 30분 시청 1층 대회의실에서 열린 문화분야 타운홀 미팅에서 임기 내 우선 추진할 문화예술분야 5대 약속을 발표하고 있다.[사진=부산시] 2026.09.30

행사에는 문화예술 분야 전문가와 시민 등 100여 명이 참석했다. 이번 행사는 민선 9기 문화예술정책의 방향을 공유하고 문화 현안에 대한 시민 의견을 듣기 위해 마련됐다.

행사는 1부 민선 9기 문화예술정책 주제 토론과 2부 문화 분야 현안 토론으로 진행됐다.

1부에서 전재수 부산시장은 '문화는 시민의 기본권'이라는 원칙을 바탕으로 '문화기본도시 부산' 구상을 설명했다. 문화의 생산·유통·향유·재투자가 선순환하는 자생적 문화생태계 구축 방안도 제시했다.

시는 시민의 문화 향유권과 예술인의 창작권, 청년의 일할 권리, 문화 관계자의 참여권을 보장하는 방안을 논의했다. 이어 임기 내 우선 추진할 문화예술 분야 5대 약속을 발표했다.

5대 약속은 문화예술지원사업 규모를 100억 원으로 확대하는 것을 비롯해 북항 복합문화전시공간 조성, 민간시설을 활용한 생활문화사업 '문화마실' 추진, 1000억 원 규모의 문화예술펀드 조성, 문화 주체를 연결하는 '플랫폼 051' 마련 등이었다.

부산문화재단은 지역 예술인을 위한 문화지원 정책을 설명했다. 이후 전 시장은 시민들과 문화예술정책을 주제로 자유토론을 진행했다.

2부에서는 문화 분야 현안에 대한 숙의 과정을 공유한 뒤 시민들의 질문에 전 시장이 직접 답했다. 사전에 접수된 질문과 부산시 누리집 생중계 댓글을 통해 제시된 의견도 함께 다뤄졌다.

시는 토론에서 나온 제안과 의견을 소관 부서 검토를 거쳐 시정에 반영할 계획이다.

전재수 시장은 "시민의 목소리를 직접 듣고 함께 해법을 찾아 누구나 일상에서 문화를 누리는 문화기본도시 부산을 만들어 가겠다"며 "주요 시정 현안에 대해서도 시민 의견을 지속해서 듣겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com