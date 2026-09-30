'수원전투비행장 화성이전반대' 범대위 4차 시민교육 진행

AI 핵심 요약beta
- 화성 범대위가 30일 동탄권 시민 40여명과 4차 시민교육을 했다.
- 참가자들은 매향리 피해 현장과 기념관을 둘러봤다.
- 서부권 생태 훼손 우려를 체감하며 군공항 이전 반대를 공유했다.
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[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시 시민단체 '수원전투비행장 화성이전반대 범시민대책위원회'(범대위)는 30일 화성시 동탄권 시민 및 범대위 관계자 등 총 40여 명이 참여한 가운데 4차 시민교육을 진행했다고 밝혔다.
이번 교육은 매향리 쿠니사격장 피해 현장을 직접 둘러보며 과거 지역 주민들이 겪은 고통을 되짚고 수원전투비행장 화성이전이 현실화될 경우 화성 서부권에 초래될 생활 피해와 생태 훼손 문제를 시민들이 체감할 수 있도록 마련됐다.
시민교육은 어린이부터 노인까지 함께 참여한 가족 동행형 프로그램으로 진행돼 눈길을 끌었다.
참가자들은 매향리 평화기념관과 포탄박물관에서 장기간 이어졌던 폭격과 소음 피해, 주민들의 오랜 인내와 저항의 과정을 살펴보며 지역이 감내해야 했던 희생의 무게를 확인했다.
이어 예비 이전후보지인 화성호 화옹지구와 궁평 오솔로 일대를 둘러보며 서부권의 자연환경과 생태적 가치를 직접 체험하고 해당 지역이 지닌 보전의 의미를 공유했다.
이상환 범대위 상임위원장은 "이번 교육은 아이 손을 잡은 부모님들과 어르신들이 한자리에 모여 같은 현장을 보았다는 점에서 더욱 뜻깊었다"며 "군공항 이전 문제는 일부 지역의 부담으로 끝날 사안이 아니라 시민 모두가 함께 공유해야 할 미래의 문제"라고 말했다.
ssamdory75@newspim.com