양주시, 10~11월 관광소비 리워드 시범사업 운영

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'양주에서 쓰면, 양주가 더+' 최대 4만원 지원…"지역상권 소비 촉진"

[양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 양주시는 서부권 관광 활성화와 지역상권 소비 촉진을 위해 오는 10월 1일부터 11월 30일까지 '양주에서 쓰면, 양주가 더+' 관광소비 리워드 시범사업을 운영한다고 30일 밝혔다.

양주시청 전경. [사진=양주시]

시에 따르면 이번 사업은 장흥관광지 지정 40주년을 계기로 장흥을 비롯한 양주시 서부권 관광자원을 홍보하고 관광객의 지역 내 소비를 유도하기 위해 마련됐다.

지원 대상은 주민등록상 양주시 외 지역에 거주하는 만 19세 이상 관광객으로 백석읍·은현면·남면·광적면·장흥면 등 서부권역에서 관광을 목적으로 지출한 금액에 대해 1인 1회, 최대 4만원까지 지원한다.

관광객은 서부권 내 관광·문화·체험시설을 비롯해 음식점, 카페, 숙박시설 등에서 사용한 금액을 합산해 리워드를 신청할 수 있다.

소비 금액이 4만원 이상이면 2만원 상당의 양주사랑카드를, 8만원 이상이면 4만원 상당의 양주사랑카드를 지급한다. 5만원 이상 8만원 미만 또는 9만원 이상을 소비한 경우에는 소비 구간에 따라 관광기념품을 차등 제공한다.

지급된 양주사랑카드는 양주시 전역의 가맹점에서 사용할 수 있으며 시는 이를 통해 관광객의 추가 소비와 지역 내 재방문을 유도할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

참여를 희망하는 관광객은 양주시 누리집에 게시된 공고문을 확인한 뒤 방문 예정일 5일 전까지 관련 서류를 작성해 담당자 이메일로 사전 신청해야 한다. 신청은 선착순으로 진행되며 시는 지원 자격을 확인한 뒤 선정된 관광객에게 개별 문자메시지로 참여 방법을 안내할 예정이다.

선정된 관광객은 신청한 방문일에 서부권을 여행한 뒤 관광 소비를 하고 실물 영수증과 신분증을 지참해 지정된 관광안내소에서 리워드를 신청하면 된다. 이후 지원 요건 검토를 거쳐 접수일로부터 10일 이내에 양주사랑카드가 등기우편으로 발송된다.

이번 시범사업은 사업비가 소진될 경우 조기 종료될 수 있다. 자세한 내용은 양주시 홈페이지 고시·공고에서 확인할 수 있으며 문의는 양주시 문화관광과 관광진흥팀으로 하면 된다.

시 관계자는 "장흥관광지 지정 40주년을 맞아 관광객들이 장흥의 매력을 다시 발견하고 서부권 곳곳을 여행하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 관광자원과 상권을 연계한 다양한 사업을 통해 관광객 유치와 지역경제 활성화에 힘쓰겠다"고 말했다.

asj7376@newspim.com