KAI "2040년 항공우주 플랫폼 글로벌 빅4 도약"…비전·전략 공개

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

창립 27주년 기념식…군수 중심 사업구조 전환

6대 미래 핵심사업 추진 글로벌 시장 진입 목표

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 군수 중심의 사업구조를 확장해 온 한국항공우주산업(KAI)이 2040년 항공우주 플랫폼 분야 글로벌 4대 기업으로 도약하겠다는 중장기 비전을 제시했다.

KAI는 30일 경남 사천 본사에서 김종출 사장과 임직원, 퇴직 임원 등이 참석한 가운데 창립 27주년 기념식을 개최했다고 밝혔다.

30일 경남 사천 본사에서 김종출 사장을 비롯한 임직원과 퇴직임원 등이 참석한 가운데 열린 제27주년 창립기념식[사진=KAI]2026.09.30

행사는 KAI의 주요 사업 성과를 돌아보고 향후 사업 방향을 공유하는 순서로 진행됐다. 장기근속 직원 포상과 임직원 격려도 함께 이뤄졌다.

김 사장은 기념사에서 "군수를 넘어 민수와 미래 모빌리티, 유무인복합체계, 우주까지 아우르는 첨단 플랫폼 기업으로 체질을 개선하겠다"며 "이를 바탕으로 2040년 항공우주 플랫폼 글로벌 빅4 기업으로 도약하겠다"고 말했다.

KAI는 비전 달성을 위한 핵심 과제로 품질 경쟁력 강화와 민수사업 확대를 제시했다.

본격적인 양산에 들어간 KF-21의 안정적인 납품과 미르온의 예방 중심 품질관리를 통해 고객 신뢰를 높일 계획이다. 차세대 민항기 국제 공동개발과 민군 겸용 첨단항공기체계(AAV) 독자모델 개발도 추진한다.

협력사와의 상생 체계 구축도 주요 과제로 꼽았다. 협력사와 지속 가능한 협력 기반을 마련해 KAI의 성장이 국내 항공우주산업 전반의 경쟁력 강화로 이어지도록 한다는 방침이다.

조직 운영 방식도 바꾼다. 불필요한 절차를 줄이고 데이터와 인공지능(AI)에 기반한 의사결정 체계를 구축한다. 현장 중심으로 권한과 책임을 재정립하고, 실패를 허용하는 조직문화를 통해 사업 실행력을 높일 계획이다.

KAI는 1999년 출범한 이후 KT-1, T-50, 수리온, 미르온, KF-21 등의 개발과 양산을 통해 국내 항공우주산업의 기반을 확대해 왔다.

앞으로는 민수·미래모빌리티, 차세대 군수 플랫폼, 우주 솔루션을 3대 사업 축으로 삼아 6대 미래 핵심사업을 추진한다.

민수 분야에서는 글로벌 파트너십을 활용해 해외 시장 진입을 확대한다. 군수 분야에서는 AI를 접목한 차세대 플랫폼 개발을 추진하고 우주 분야에서는 핵심 탑재체 내재화와 위성망 구축, 우주 기반 인프라·서비스 사업 진출을 검토한다.

m25322532@newspim.com