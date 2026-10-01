청주 신분평 에피트 더웨이시티, 10월 분양 시작

AI 핵심 요약beta
- HL디앤아이한라가 이달 청주 신분평 에피트 더웨이시티를 분양했다
- 청주 남부권은 3948세대 브랜드타운 조성이 추진되고 있다
- 교통·산업단지 호재와 초등학교 예정지로 수요가 기대됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 청주 남부권에 3,948세대 규모의 주거타운 조성이 추진되고 있다. 도로망 확충, 도시개발사업, 산업단지 개발에 따른 배후 주거수요 확장와 생활편의시설 확충이 이어지면서 남부권 주거시장에 대한 관심이 높아지고 있다.
신분평지구는 청주 남부권의 대규모 도시개발사업 중 하나로, 총 3개 단지 개발을 통해 3,948세대 규모의 주거시설과 생활 기반시설 조성이 예정돼 있다. 이 사업은 '신분평 더웨이시티'라는 단일 브랜드로 단계적으로 개발돼 청주 남부권을 대표하는 주거지역으로 자리 잡을 예상된다.
인근 분평2지구와 분평미평지구 개발이 완료되면 약 3만7,000세대 규모의 대규모 주거타운이 형성될 것으로 보인다. 이에 따라 상업, 교육, 생활편의시설 등 생활 인프라 확충도 뒤따를 것으로 예상되며, 청주 남부권의 도시공간 구조 변화도 전망된다.
분평2지구에는 약 130만㎡ 규모의 MICE 복합단지 조성이 계획돼 있다. 전시·컨벤션 시설, 수변공원, 상업시설, 숙박시설 등이 들어설 예정으로, 지역 내 유동인구 증가와 상권 활성화에 영향을 줄 수 있다.
신분평지구는 2순환로, 17번 국도, 1순환로, 3순환로와 인접해 청주 도심 및 대전, 세종, 오송, 오창 등 인근 지역으로의 이동이 편리하다. 또한 SK하이닉스 반도체공장, 청주테크노폴리스, 청주일반산업단지, 오송생명과학단지 등 주요 산업거점과 30분 내외 거리에 있어 직주근접형 주거지로서의 장점도 갖췄다.
HL디앤아이한라는 이달 청주시 서원구 장성동 신분평 도시개발구역 A2블록에서 '신분평 에피트 더웨이시티'를 공급한다. 이 단지는 '신분평 더웨이시티' 브랜드타운 내 앞서 공급된 1단지에 이은 두 번째 분양 단지다. 시행은 HM그룹이 맡았다.
단지는 지하 2층~지상 29층, 10개 동으로 구성되며, 전용면적 ▲59㎡ 385세대 ▲75㎡ 100세대 ▲84㎡ 519세대 ▲112㎡ 88세대 등 총 992세대가 일반분양된다.
이 단지는 장성초등학교(가칭)가 단지 바로 옆에 들어설 예정이며 2029년 9월 개교가 계획돼 있어 자녀 통학 이용 절차과 안전성을 높일 수 있는 환경을 갖췄다. 이마트, 하나로마트, 육거리종합시장 등 쇼핑·생활시설과 충북도청, 청주시청 등 주요 행정·공공기관도 인근에 위치한다.
주거 특화 서비스로는 종로엠스쿨 유치 등 교육 특화 서비스와 청주 하나병원과 업무협약(MOU)을 체결한 의료 특화 서비스가 제공될 예정이다. 주차 공간은 세대당 1.48대를 확보했다.
'신분평 에피트 더웨이시티'는 992세대 추가 공급을 통해 신분평지구 내 브랜드타운의 외형을 확장하는 역할을 맡게 된다. 향후 3단지까지 공급이 이어지면 신분평지구는 총 3,948세대 규모의 브랜드타운을 갖추게 된다.
whitss@newspim.com