국가지질공원사무국, '청소년 교육 활성화' 업무 협약

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 국립공원공단 국가지질공원사무국은 30일 국립평창청소년수련원과 청소년 교육 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 지질유산 조사 성과를 미래세대 교육과 연계하고 청소년들이 지질공원과 지질유산을 체험하며 보전의 중요성을 배우는 발판을 마련하기 위해 추진됐다. 양 기관은 교육 프로그램을 공동으로 개발·운영하고 전문 인력과 콘텐츠를 공유하여 다양한 사업을 구상할 예정이다.

국가지질공원사무국이 국립평창청소년수련원과 청소년 교육 활성화를 위한 업무 협약을 체결했다.[사진=국가지질공원사무국] 2026.09.30 onemoregive@newspim.com

올해 10월과 11월 두 차례에 걸쳐 '청소년 지오드림 캠프'를 개최할 계획이다. 청소년들은 국립평창청소년수련원에 거주하며 강원고생대 국가지질공원의 지질유산을 탐방하고 교육과 생태 체험 활동에 참여하게 된다.

이번 캠프는 지질공원과 지역사회 연계 측면에서도 의미가 있다. 숙박형 교육과 현장 체험을 통해 지역의 관광·체험 시설과 음식점 등을 이용함으로써 지역 체류와 소비를 증대시키는 데 기여할 것으로 기대된다.

양 기관은 교육 프로그램을 다양화하고 참여자를 더욱 확대할 계획이다. 국립공원 생태 탐방원 등 체류형 교육 시설을 활용하여 프로그램을 강화하고 지질·생태·환경을 연계한 교육을 개발할 예정이다. 장기적으로는 전국 지질공원과 협력하여 지질공원별 특징을 반영한 교육·체험 프로그램을 실시할 계획이다.

권은정 사무국장은 "지질공원과 지질유산을 청소년 교육의 장으로 활용하기 위한 첫걸음"이라며 "교육과 체험이 지역의 숙박·관광·체험 활동과 연결돼 지질공원의 가치가 확산되고 지역경제에도 긍정적으로 작용할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

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