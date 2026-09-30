안산시, 경기경제자유구역 ASV지구 첫 대규모 기업 투자 유치

AI 핵심 요약beta
- 안산시가 30일 에이로봇과 ASV지구 투자협약을 체결했다
- 에이로봇은 2026년부터 2027년까지 400억원을 투자한다
- 안산시는 ASV를 첨단로봇 연구개발 거점으로 키우겠다했다
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이민근 시장 "안산사이언스밸리를 첨단로봇 산업 거점으로 육성"
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 30일 한양대학교 ERICA 프라임컨퍼런스홀에서 경기경제자유구역청, 한양대학교, ㈜에이로봇과 '경기경제자유구역 안산사이언스밸리(ASV)지구 투자협약'을 체결했다고 밝혔다.
시에 따르면 이번 협약은 경기경제자유구역 안산사이언스밸리지구 지정 이후 이뤄지는 첫 대규모 기업 투자다. 개발계획 수립 단계를 넘어 본격적인 기업 유치와 실질적 투자 실현 단계로 전환했다는 점에서 큰 의미가 있다.
협약식에는 이민근 안산시장, 김능식 경기경제자유구역청장, 이기정 한양대학교 총장, 엄윤설 ㈜에이로봇 대표 등이 참석해 에이로봇의 성공적인 안착과 로봇산업 육성을 위한 산·학·연 협력을 약속했다.
협약에 따라 인간형 로봇(휴머노이드) 플랫폼 및 구동장치 등 핵심기술을 개발하는 에이로봇은 한양대 ERICA 캠퍼스혁신파크 내 4487㎡(약 1357평) 부지에 2026년부터 2027년까지 약 400억 원을 투자한다. 이를 통해 산업용 로봇 연구 및 제조시설을 구축하고 약 50명의 신규 인력을 고용할 계획이다.
특히 2018년 설립된 에이로봇은 한양대 ERICA 창업보육센터에서 출발해 성장한 기업으로 이번 투자는 지역 산·학·연 협력 기반 아래 '창업·보육·성장·재투자'로 이어지는 선순환 생태계 구축의 대표 모범 사례로 평가받는다.
안산시는 그동안 경기경제자유구역청, 한양대 등과 적극 협의하며 청년창업펀드 연계, 중소벤처기업진흥공단 지원 등 종합적인 행정·재정 지원책을 제공해 이번 투자를 이끌어냈다.
이민근 안산시장은 "경제자유구역 지정에 이어 안산에서 성장한 기업이 지역에 대규모로 재투자하는 뜻깊은 결실을 맺었다"며 "행정·인허가 지원을 아끼지 않고 안산사이언스밸리를 첨단로봇과 미래산업 연구개발의 핵심 거점으로 적극 육성하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com