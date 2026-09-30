안민석 교육감 "용인을 대한민국 AI 교육의 핵심 중심으로 육성"

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청은 30일 용인서 타운홀미팅을 열었다
- 안민석 교육감은 용인을 AI 교육 중심지로 키우겠다 했다
- 교원 부담 경감과 학폭 대응 등 현안도 논의했다
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RAS 교육 확대, 디지털 학교폭력 대응 등 현안 논의
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청은 30일 용인 기흥중학교에서 지역 학부모들을 대상으로 '찾아가는 교육감실' 타운홀미팅을 개최하고 용인 지역 교육 현안을 논의했다고 밝혔다.
이번 타운홀미팅은 안민석 교육감이 도내 31개 시·군을 직접 방문해 교육 현장의 목소리를 청취하고 경기교육의 발전 방향을 모색하기 위해 기획됐다. 지난 17일 화성·오산에 이어 두 번째로 열린 이날 행사에는 학부모, 이상식 국회의원, 경기도의회 전자영 의원, 용인시의회 임현수 의원 등 시·도의원 10명과 지구장학협의회 대표 교장단이 대거 참석했다.
안민석 교육감은 "경기도는 전국 최대 규모의 반도체 산업 기반을 갖춘 지역"이라며 "경기도를 대한민국 AI 교육 특별시로 만들고 특히 용인이 AI 교육의 핵심 중심지로 자리매김할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 밝혀 학부모들의 큰 호응을 얻었다.
이어진 질의응답에서는 ▲체험학습 운영에 따른 교사 부담 경감▲디지털 격차 없는 AI 교육 체계 구축▲정규 교육과정 내 RAS(독서·예술·스포츠) 교육 확대▲디지털 성범죄 및 미디어 학교폭력 대응 방안 등 현장감 있는 질문들이 이어졌다.
이에 대해 안 교육감은 교원 부담 경감을 위한 제도 개선 조치와 AI 교육위원회 구상을 설명했으며 사후 처벌 위주의 학폭 대응을 넘어 독서·예술·체육 활동을 통한 관계 회복 중심의 교육적 해결책을 제시했다. 조영민 용인교육장도 통학로 안전 및 특수교육 환경 개선 등 지역 맞춤형 현안에 대해 답변했다.
한편 경기도교육청은 오는 10월 1일 성남시에서 세 번째 '찾아가는 교육감실' 타운홀미팅을 개최하고 현장 소통 행보를 이어갈 예정이다.
1141world@newspim.com