새마을금고 'MG새마을금고양' 광고, 유튜브 1000만뷰 돌파

AI 핵심 요약beta
- 새마을금고는 30일 MG새마을금고양 청년편이 4개월 만에 1000만회를 넘었다고 밝혔다.
- 새마을금고 유튜브에서 1000만회 넘은 영상은 모두 5개로 늘었다.
- 청년·사회편은 AI 고양이와 CM송으로 지원·공헌 활동을 알렸다.
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AI 고양이 캐릭터·CM송 활용해 청년 지원·사회공헌 소개
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 새마을금고는 디지털 광고 캠페인 'MG새마을금고양(청년편)'이 공개 4개월 만에 유튜브 누적 조회수 1000만회를 돌파했다고 30일 밝혔다.
이번 청년편을 포함해 새마을금고 유튜브 콘텐츠 가운데 누적 조회수 1000만회를 넘어선 영상은 공식 모델이 출연한 광고 등을 포함해 총 5개로 늘었다.
'MG새마을금고양'은 지난해 선보인 '새마을에 어서오새'에 이어 인공지능(AI) 캐릭터를 활용한 광고 캠페인이다. '청년을 고양시키는 금융'과 '사회를 고양시키는 금융' 등 2편으로 제작됐다.
새마을금고와 발음이 비슷한 '고양이'를 소재로 고양이 밴드와 CM송을 활용했다. '고양(高揚)시키다'와 '고양이'를 결합한 언어유희를 통해 새마을금고의 청년 지원과 사회공헌 활동을 소개했다.
지난 5월 공개된 청년편에는 고립·은둔 청년의 사회 복귀 지원과 농촌지역 청년 커뮤니티 조성, 로컬푸드 청년 사업 지원 등의 내용이 담겼다. 지난 6월 공개한 사회편도 유튜브 누적 조회수 약 730만회를 기록하고 있다.
사회편에는 거점지역 금융지원과 MG갤러리, MG드림하우스, 사랑의 좀도리 등 새마을금고의 지역사회공헌 활동을 담았다.
새마을금고 관계자는 "고양이 캐릭터와 CM송을 통해 새마을금고의 다양한 활동을 친근하게 전달하고자 했다"며 "앞으로도 새마을금고의 다양한 모습을 재미있게 보여줄 수 있는 콘텐츠를 선보이겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com