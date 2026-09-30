추미애 경기지사, 민선 9기 취임 100일 기자간담회 내달 7일 개최

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추 지사, 중점 추진 과제 설명...기자들과 질의응답

민선 9기 핵심 가치 담은 신규 도정 상징 BI 최초 공개

유튜브 및 누리집 통해 행사 전체 실시간 생중계

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 민선 9기 경기도지사 취임 100일을 맞아 다음 달 7일 경기도청 단원홀에서 기자간담회를 열고 민선 9기 도정 운영 방향을 발표한다고 30일 밝혔다.

경기도청 전경. [사진=경기도]

이날 기자간담회에는 경기도청 출입 기자단 등이 참석한 가운데 오전 10시 30분부터 열린다.

추미애 경기도지사는 취임 후 100일간의 도정 추진 성과와 소회를 공유하고 앞으로 민선 9기가 중점적으로 추진할 핵심 도정 운영 방향을 직접 설명할 예정이다. 이어 도정 현안에 대한 기자들과의 질의응답도 진행된다.

특히 경기도는 이날 민선 9기의 핵심 가치와 비전을 시각적으로 담아낸 새로운 도정 상징 이미지(BI)를 최초로 공개할 계획이다.

이번 행사는 도민과의 투명한 소통을 위해 경기도 공식 유튜브 채널과 공식 누리집을 통해 전 과정이 실시간 생중계된다.

추 지사는 앞서 지방정부 최초로 도지사 주재 월간회의 전체를 온라인으로 생중계해 도의 재정 현황과 대응책을 투명하게 밝히는 등 열린 행정을 강조해 왔다. 지난 7월 1일 취임식에서도 도민 대표단 50여 명을 초청해 주거·교통·경제·행정혁신 등 각 분야 질문에 직접 답하는 등 소통 행보를 이어가고 있다.

경기도 관계자는 "이번 취임 100일 기자간담회 역시 민선 9기 경기도가 도민에게 약속하는 구체적인 변화와 미래 비전을 전달하는 소통의 장이 될 것"이라고 전했다.

1141world@newspim.com