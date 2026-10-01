[현장톡] '스캔들' 손예진 "했던 걸 또 하는 건 유독 싫어…끊임없이 변신하고 싶어요"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 손예진이 넷플릭스 시리즈 '스캔들'을 통해 오랜만에 사극에 도전했다.

지난달 29일 서울 종로구에 위치한 한 카페에서 인터뷰를 진행한 손예진은 작품을 촬영했던 지난해 여름을 떠올리며 "정말 고생해서 찍은 작품"이라며 "어떻게 봐주실까 궁금했다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 손예진. [사진=넷플릭스] 2026.09.30 moonddo00@newspim.com

특히 '스캔들'은 명확한 감정으로 작품의 의도를 단정하기 어려운 작품이라는 점에서 배우에게도 새로운 도전이었다. 손예진은 "명확한 감정으로 '정확하게 이런 걸 드리겠다'고 설명할 수 없는 작품이었다"며 "이 심리를 어떻게 따라가실까, 보시는 분들이 다 다른 생각을 하시지 않을까 궁금했다"고 털어놨다.

이어 "릴리즈가 되고 재밌게 봐주시는 분들도 있고 재미없게 보시는 분들도 있다. 개인차라고 생각한다"고 전했다.

손예진은 "조씨부인이 사랑 내기를 제안하는 단순한 인물이 아니라, 이 인물의 어릴 때부터의 재능을 펼치지 못한 시대가 주는 가혹함을 당연하게 받아들여야 했던 여인들의 삶에 대한 이야기라고 생각했다"고 설명했다.

이어 "시리즈물이기 때문에 그런 이야기를 더 많이 펼칠 수 있었다. 조씨부인은 하나의 감정으로 표현되지 않는 인물이다. 그게 매력적이었다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 손예진. [사진=넷플릭스] 2026.09.30 moonddo00@newspim.com

조씨부인의 내면을 이해하는 과정도 쉽지 않았다. 손예진은 "진짜 민낯은 무엇인가 궁금했다. 어렵고 계속 찾아갔다"고 말했다.

손예진은 조씨부인의 감정을 '재능 있는 사람이 자아실현을 하지 못한 채 현실과 타협하며 살아가는 과정'으로 해석했다. 그는 "순간순간 보여지는 차가운 모습이 있다. 겉으로는 품위를 지켜야 하지만 그 안에서는 들끓는 욕망이 있다"며 "내가 고민해본 바로는 재능이 뛰어난 인물이 자아실현을 하지 못하고 현실과 타협해서 살아간 것"이라고 말했다.

손예진은 정지우 감독과의 작업 과정에 대해서도 언급했다. 그는 "감독님이 정확한 디렉션을 주시는 스타일은 아니었다. 배우들은 캐릭터들이 너무 어렵고 감정의 레이어가 많아서 갸우뚱하기도 했다"며 "감독님은 시적인 분이다. 뭐가 딱 정답이라고 얘기하지 않았다"고 말했다.

이어 "이 여자는 겉으로만 여자일 뿐 안에는 큰 그릇을 갖고 있는 사람인데, 그 그릇을 펼치지 못하고 현실과 타협하고 이를 숨겼을 때 여자는 어떤 식으로 억눌린 욕망을 표현할까 하는 이야기를 많이 나눴다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 손예진. [사진=넷플릭스] 2026.09.30 moonddo00@newspim.com

손예진은 과거 사극 촬영에서 겪었던 어려움 때문에 한동안 사극을 피했다고 털어놨다. 그는 "사극을 피해왔던 건 내가 너무 어릴 때 데뷔하고 초창기에 사극을 찍을 때 너무 힘들었기 때문"이라며 "연기로 어떤 부분에서 잘하고 싶어도 물리적으로 힘들어서 사극은 내가 잘할 수 없는 장르라고 생각해서 피해왔다"고 말했다.

그러나 정지우 감독이 '스캔들'을 연출한다는 소식을 듣고 마음이 달라졌다고. 손예진은 "정지우 감독님이 앞서 만들어졌던 영화들 속 조씨부인의 모습이 아닌 원작에서 조씨부인의 이야기를 깊이 있게 다루고 싶다고 하셔서 합류하게 됐다"고 밝혔다.

말투와 표정, 리액션 하나까지도 절제가 필요했다. 조씨부인은 자신의 감정을 그대로 드러내는 인물이 아니기 때문이다. 손예진은 "호흡도, 표정도, 리액션도 중요했다. 우리가 알고 있는 전통 사극 말투를 구현하기 위해 노력했다"며 "처음 하는 사극 말투가 쉽지 않았고 조씨부인이 모든 심리전을 하면서 감정을 드러내면 안 되는 인물이라 절제하려고 했다"고 설명했다.

그러면서 "감정이 붙을수록 표현을 과하게 하게 되는데 그걸 누르면서 아주 작은 디테일로 표현하려고 했다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 손예진. [사진=넷플릭스] 2026.09.30 moonddo00@newspim.com

남편인 배우 현빈과 작품 공개 시기가 비슷할 때도 서로의 작품에 대해 깊은 이야기를 나누지는 않는다고 했다. 손예진은 "같은 일을 하다 보니 조심스러운 게 있다. 동료 배우들 사이에서도 조심스럽다"며 "작품에 대한 이야기를 적나라하게 하는 건 쉽지 않은 것 같다. 같이하는 동료나 감독만 가능한 것 같다"고 말했다.

이어 "남편이라고 할지라도 같은 작품을 하지 않은 상황에서 작품에 대해 논하는 게 쉽지 않은 것 같다"며 "재밌게 본 작품은 '정말 재밌게 봤다'고 하고, 조금 덜 재밌게 본 작품은 '그래도 좋았어...' 정도의 반응을 한다"고 웃으며 말했다.

손예진에게 '스캔들'은 배우로서 자신이 왜 새로운 모습을 계속 찾아가는지를 다시 한번 보여준 작품이기도 했다. 그는 "변화하는 게 좋다. 새로운 모습을 보여드리고 거기서 재미를 느끼시는 게 희열이 있다"며 "계속해서 그런 모습을 보여드리고 싶은 마음이 있다"고 말했다.

이어 "캐릭터 속의 내 모습을 좋아해주시는 분들이 분명 있지만 반복되면 안 된다고 생각한다. 했던 걸 또 하는 건 유독 싫다"며 "그래서 자꾸 새로운 걸 찾게 되고 안 보여드렸던 걸 끄집어내서 보여드리고 싶다"고 강조했다.

그러면서 "앞으로도 그러고 싶고, 그럴 수만 있다면 끊임없이 변신하고 싶다"고 전했다.

moonddo00@newspim.com