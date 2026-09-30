부산·울산·경남 '부울경의회 광역발전 협의회' 구성…공동현안 정책 공조

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9개 분야 공동 대응 방안 모색

지속가능 발전 협력 선언 예정

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산·울산·경남 광역의회가 공동현안에 대한 지방의회 차원의 정책 공조를 강화하고 초광역 발전을 위한 공동 대응에 나선다.

부산시의회는 전날 강무길 부산시의회 의장과 이영해 울산시의회 의장, 박준 경남도의회 의장이 대한민국시도의회의장협의회에서 만나 부울경 광역협력 강화 방안을 논의했다고 30일 밝혔다.

의장들은 10월 중 별도 자리를 마련해 '부울경의회 광역발전 협의회'를 구성하고 공동협력 선언문을 발표하기로 했다.

강무길 부산시의회 의장(맨 오른쪽)이 이영해 울산시의회 의장(가운데), 박준 경남도의회 의장과 함께 지난 29일 대한민국시도의회의장협의회에서 부울경 광역협력 강화 방안을 논의한 후 기념사진을 찍고 있다. [사진=부산시의회] 2026.09.30

이번 협력은 경제·산업·교통·문화·생활권을 공유하는 부산·울산·경남이 공동현안에 개별적으로 대응하는 데서 벗어나 지방의회 차원의 정책 발굴과 제도 개선, 정부 건의 등 공동 대응체계를 구축하는 데 목적이 있다.

협력 분야는 ▲협력체계 강화 ▲정책과제 공동 발굴 ▲국비 확보 및 제도 개선 ▲미래산업 발전 ▲문화·관광·생활권 연계 ▲공공기관 이전 ▲초광역 교통망 확충 ▲원전·에너지·전력 생태계 ▲물관리 등 9개 분야다. 세부 내용은 향후 협의 과정에서 일부 조정될 수 있다.

3개 광역의회는 공동협력 선언을 통해 부울경의 지속가능한 발전과 초광역 협력 강화를 위해 상호 협력하고 공동현안에 대한 정책 공조를 이어갈 계획이다.

공동현안과 관련한 정책과제를 발굴하고 지역 발전에 필요한 국비 확보와 법령·제도 개선 사항을 정부와 국회에 공동 건의하는 방안을 추진한다.

공동 토론회와 세미나를 열어 의원 간 정책 교류를 활성화하고 분야별 정책자료와 현안 정보를 공유하는 등 의회 간 협력 네트워크도 확대할 예정이다.

미래산업과 교통·에너지·물관리 등 지역 경쟁력과 주민 생활에 직접 영향을 미치는 분야에서는 관계 기관 및 전문가와 함께 실효성 있는 정책 대안을 마련할 방침이다.

강무길 부산시의회 의장은 "3개 광역의회는 공동협력을 통해 부울경이 당면한 공동현안에 대한 대응력을 높이는 것"이라며 "지방의회가 지역 간 협력을 촉진하고 초광역 정책을 뒷받침하는 실질적인 역할을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

ndh4000@newspim.com