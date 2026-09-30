뉴욕 연은 총재 "연말 추가 인상 적절할 수도…서두를 필요 없어"

AI 핵심 요약beta
- 윌리엄스 총재가 29일 올해 말 추가 금리인상 가능성을 밝혔다.
- 다만 9월 인상 이후엔 서두를 필요가 없다고 말했다.
- AI·에너지발 물가압력 경계 속 2% 목표 복귀를 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미 연방준비제도(Fed)의 3인자로 불리는 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재가 올해 안에 한 차례 추가 금리 인상이 적절할 수 있다고 밝혔다. 다만 서둘러 움직일 필요는 없다고 판단했다.
윌리엄스 총재는 29일(현지시간) 미국 뉴욕주 버펄로에서 열린 행사에 앞서 배포한 연설문에서 "경제가 대체로 내 전망과 일치하는 방향으로 흘러간다면 물가를 목표치로 더 신속히 되돌리기 위해 올해 말 연방기금금리 목표범위를 한 차례 더 상향 조정하는 것이 적절할 수 있다"고 말했다. 그러면서 "그것은 어디까지나 내 전망이며, 시간과 데이터 전체가 말해줄 것"이라고 했다.
동시에 속도 조절 필요성도 강조했다. 그는 "9월 회의에서 취한 정책 조치로 서두를 필요가 없어졌고, 더 많은 정보를 모을 시간이 생겼다"고 했다. 이어 들어오는 지표를 지켜보는 것이 경제 상황에 대해 더 큰 명확성을 줄 것이라고 설명했다.
연준은 이달 회의에서 2023년 이후 처음으로 기준금리를 0.25%포인트 올려 3.75~4.00%로 조정했다. 금리 결정 후 공개된 점도표에서 대다수 위원이 연내 추가 0.25%포인트 인상을 예상했고, 8명은 2027년에도 비슷한 조치를 전망했다.
윌리엄스 총재의 발언은 시장의 10월 인상 기대에 제동을 거는 성격으로 읽힌다. 선물시장은 연준이 다음 달 회의에서 금리를 올릴 가능성을 높게 반영해왔다. 전날 70%대였던 내달 금리 인상 가능성은 50%대로 내려왔다.
물가 압력의 원인으로는 중동 분쟁과 인공지능(AI) 관련 투자를 지목했다. 반면 관세는 더 이상 상품 물가를 끌어올리지 않고 있다고 평가했다. 다만 대통령이 새로운 수입세 인상에 나서지 않는다는 전제에서다.
윌리엄스 총재는 "특히 AI 관련 수요 충격의 인플레이션 영향이 갈수록 두드러지고 있다"며 "에너지 가격이 물가에 미치는 영향도 이전 예상보다 다소 크고 오래갈 것으로 본다"고 말했다. 다만 더 광범위하고 지속적인 물가 압력으로 번지고 있다는 증거는 없다고 덧붙였다.
경제가 견조하고 고용시장이 탄탄한 만큼 물가 쪽 위험이 커졌다고도 했다. 그는 "통화정책이 배를 움직이거나 송유관과 정유시설을 다시 열 수는 없지만, 이런 공급 충격이 더 광범위하고 지속적인 인플레이션으로 번질 위험은 줄일 수 있다"고 진단했다.
물가 목표 복귀 의지도 분명히 했다. 윌리엄스 총재는 "물가를 지속 가능한 방식으로 2% 목표로 되돌리는 것이 필수적"이라며 "불리한 물가 충격이 고착화되지 않도록, 그리고 2차 파급효과가 억제되도록 확실히 해야 한다"고 강조했다.
그는 올해 물가상승률을 3.5% 안팎으로 보고, 2027년에는 2% 목표를 조금 웃도는 수준으로 둔화해 2028년에 목표에 도달할 것으로 내다봤다. 올해 성장률은 2.25%, 내년 실업률은 4%로 예상했다.
성장의 한계도 짚었다. 그는 이민 요인과 노동력 고령화에 더해 생산성 개선이 완만한 점이 성장률 상단을 제약한다고 설명했다.
mj72284@newspim.com