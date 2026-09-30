트럼프 "초지능(SI) 개발 억제하지 않을 것"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프는 29일 AI 개발 억제 안 한다고 밝혔다
- 백악관 AI 업계 오찬 앞서 기존 입장 재확인했다
- 미국 우위 강조하며 중국과 협력엔 부정적이었다
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중국과 AI 공동 개발에 반대…"우리가 가진 비밀에 접근할 수 있어"
[워싱턴=뉴스핌] 이상민 특파원 = 도널드 트럼프 대통령이 29일(현지시간) 초지능(SI), 즉 인공지능(AI) 기술의 개발을 억제하지 않을 것이라고 밝혔다. 이날 백악관에서 AI 안전 문제와 규제 필요성을 제기해 온 일부 AI 기업 CEO들을 포함한 주요 AI 업계 인사들과의 만남을 앞두고 기존 입장을 재확인한 것이다.
트럼프 대통령은 이날 오전 열린 AI 기반 미국 연방정부 통합 디지털 창구 'America.gov' 출범식에서 이같이 밝혔다.
그는 AI를 '초지능(Superintelligence·SI)'으로 부르겠다면서 AI에 기반한 America.gov의 출범은 "산업혁명보다 크고 인터넷보다 훨씬 큰 기술인 초지능(SI)의 성장을 억제해서는 안 된다는 것을 보여주는 또 하나의 사례"라고 말했다.
트럼프 대통령은 "우리는 이를 억제할 수 없다"며 "현재 우리가 크게 앞서고 있다"고 밝혔다.
그는 "시진핑 중국 국가주석도 우리가 크게 앞서고 있다는 것을 알고 있다"면서 중국과의 AI 공동 개발이나 협력에 대해서는 부정적인 입장을 나타냈다.
트럼프 대통령은 중국과 공동으로 개발할 경우 "우리가 알고 있고 그들이 모르는 것에 즉시 접근할 수 있게 된다"며 미국이 보유한 기술적 비밀이 중국에 넘어갈 수 있다는 취지로 말했다.
그러면서 "초지능 경쟁에서 이기는 나라가 승자가 될 것"이라며 "승자가 되거나 패자가 되는 것이며, 아마 2위는 존재하지 않을 수도 있다"고 강조했다.
이어 미국이 중국보다 앞서 있다고 주장하면서 현재 상황을 유지하는 유일한 방법은 "우리가 지금 하고 있는 일을 그대로 계속하는 것"이라며 "동시에 성장을 억제해서는 안 된다"고 밝혔다.
그는 또한 "사람들이 정직하게 행동하고 신뢰할 수 있어야 한다"며 "그래서 법무부(DOJ)가 있고 미 연방수사국(FBI)이 있는 것"이라고 말했다.
이어 "사람들이 매우 어둡고 위험한 길로 간다면 이에 대응할 수 있는 효과적인 정부기관들이 있다"고 덧붙였다.
한편 트럼프 대통령과 AI 기업 CEO들의 이날 백악관 오찬 회동에는 마이크 존슨 하원의장과 다리오 아모데이 앤스로픽 CEO, 마크 저커버그 메타 CEO, 그레그 브록먼 오픈AI 사장 등 주요 AI 업계 인사들이 참석하는 것으로 알려졌다.
smlee@newspim.com