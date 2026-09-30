AI 기반 미 연방정부 통합 디지털 창구 'America.gov' 출범

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 미국 대통령이 29일 America.gov 출범을 발표했다
- America.gov는 AI로 연방정부 행정업무를 통합 처리한다
- 여권·이름변경 등 서비스 제공, 세금신고 등은 제외했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
트럼프 "단순 웹사이트 아닌 21세기 위한 정부 재창조"
[워싱턴=뉴스핌] 이상민 특파원 = 인공지능(AI)을 활용해 미국 연방정부 서비스를 통합 처리할 수 있는 디지털 창구인 'America.gov'이 출범했다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 29일(현지시간) 워싱턴 DC에서 열린 'America.gov' 출범을 발표하며 이는 단순한 웹사이트가 아니라 "21세기를 위한 정부의 재창조"라고 말했다.
트럼프 대통령은 "그동안 미국인들에게 수만개에 달하는 정부 웹사이트와 규정의 미로를 헤매도록 했다. 기본적인 업무 하나를 처리하기 위해 1만개가 넘는 각종 양식을 찾아다니도록 했다"고 소개했다.
그는 "이제 이 모든 질문을 해결할 수 있는 하나의 관문이 생겼다"며 "'America.gov'를 이용하면 미국 정부 전체가 여러분의 손바닥에 안에 들어오게 된다"고 설명했다.
'America.gov'는 여권발급, 결혼 후 이름 변경, 사회보장카드 신청, 국립공원 예약 등 다양한 연방정부 행정 업무를 AI를 활용해 빠르고 간편하게 처리하는 디지털 창구다.
챗GPT, 제미나이처럼 대화 형식으로 질문란에 자신이 필요로 하는 행정업무 내용을 넣으면 AI가 해당 자료와 링크를 찾아서 답변과 행정서비스를 제공하는 식이다.
트럼프 대통령은 "이를 통해 미국인들이 정부 서류 업무에 사용하는 연간 100억 시간을 크게 줄일 것"이라며 "이는 정부가 국민에게 봉사하는 구조"라고 강조했다.
그는 이날 출범식에서 모든 연방기관의 대국민 행정서비스를 'America.gov'와 가능한 빨리 통합하도록 하는 행정명령에 서명했다.
복잡한 연방 기관 웹사이트를 개별적으로 방문하지 않고도 다양한 정부 정보와 서비스를 한곳에서 이용할 수 있는 America.gov를 구축하기 위해서다.
다만, 연방 국세청(IRS)의 세금 신고 서비스, 전쟁부(국방부) 및 정보기관 서비스, 그리고 연간 이용자가 10만 명 미만인 서비스는 제외다.
트럼프 대통령은 'America.gov'에서는 개인정보를 수집·저장하지 않고 사용자의 대화가 서비스 종료 후 사라지도록 설계했다고 밝혔다.
이어 'Ameerica.gov'는 자신이 재취임한 직후 시작됐다면서 "정부에서의 이런 혁신은 초지능(SI, Superintelligence)이 가져올 가능성의 예고편에 불과하고 강조했다.
이날 출범식에서 마르코 루비오 미국 국무장관은 'America.gov'를 이용해 그동안 복잡했던 미국 여권 신청을 간단하게 신청하는 것을 시범으로 보여줬다.
smlee@newspim.com