경남교육청, '8개 학교 공간혁신 사업' 지원…24억원 투입 교육환경 개선

AI 핵심 요약beta
- 경남도교육청이 29일 학교공간혁신 8개교를 선정했다.
- 학교당 3억 원씩 모두 24억 원을 지원했다.
- 학생·교직원 참여 설계로 교육공간을 조성했다.
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289개 학교 공간혁신 사업 지속 추진 중
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 학생과 교직원이 직접 설계에 참여하는 학교 공간혁신 사업이 경남 지역 8개 학교에서 추진된다.
경남도교육청은 하반기 영역단위 학교공간혁신 사업 대상 8개 학교를 선정하고 학교당 3억 원씩 모두 24억 원을 지원한다고 29일 밝혔다.
선정 학교는 창원 마산여자중학교, 통영 원평초등학교, 밀양 수산초등학교와 삼랑진중학교, 거제 마전초등학교, 양산 서창초등학교, 함안 칠원초등학교, 거창 거창초등학교다.
이번 사업은 공간재구조화 사업이 취소된 학교 가운데 시설환경 개선이 시급한 학교를 대상으로 진행됐다. 경남교육청은 공모와 심사를 거쳐 8개 학교를 최종 선정했다.
대상 학교는 교육과정과 연계해 교내외 일부 공간을 새롭게 조성한다. 사업 구상부터 설계까지 학생과 교직원 등 실제 공간을 사용하는 구성원이 참여하는 사용자 참여 설계 방식이 적용된다.
학생과 교직원은 학교 공간에 필요한 기능과 활용 방안을 논의하고 그 결과를 설계에 반영한다. 학교별 여건과 특성을 고려해 획일적인 공간에서 벗어난 소통과 교육 중심의 공간을 조성한다는 계획이다.
도교육청은 2019년부터 영역단위 학교공간혁신 사업을 추진해 현재까지 289개 학교와 기관의 공간을 새롭게 조성했다. 초등학교부터 특수학교까지 학교급과 지역 여건을 반영하는 방식으로 사업을 추진해 왔다.
도교육청은 이날 의령군 경상남도교육청 미래교육원에서 2차 사업 대상 학교 교직원과 교육지원청 시설지원 담당자를 대상으로 역량 강화 연수를 열었다.
연수에서는 학교공간혁신 사업의 취지와 추진 절차, 사용자 참여 설계 운영 방법, 학교별 공간혁신 사례, 사업 과정에서 유의할 감사 사례 등을 안내했다. 학교와 교육지원청 담당자의 실무 역량을 높이고 사업 추진 과정의 업무 부담을 줄이기 위한 자리다.
안순영 미래학교추진단장은 "학교 구성원이 직접 참여해 필요한 공간을 만들어가는 과정이 학교공간혁신의 핵심"이라며 "학교와 교육지원청, 도교육청이 협력해 교육과정과 미래교육의 변화를 담은 학교 공간을 조성하도록 지원하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com