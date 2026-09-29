권순기 경남교육감, 6급 행정리더와 정책 대화…AI 등 교육환경 변화 공유

AI 핵심 요약beta
- 경남도교육청이 29일 6급 연수생 19명과 정책대화를 했다.
- 권순기 교육감은 AI시대 경남교육 방향과 중간관리자 역할을 강조했다.
- 연수원은 정책 이해를 현장 실행으로 잇는 교육과정을 운영했다.
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 변화하는 교육환경 속에서 정책을 현장에 적용할 중간관리자의 역할을 논의하는 자리가 마련됐다.
경남도교육청 교육연수원은 29일 창원 본원에서 제9기 6급 미래역량강화과정 연수생 19명을 대상으로 '권순기 경상남도교육감과 함께하는 경남교육 정책 대화'를 진행했다고 밝혔다.
이번 행사는 '아이(AI)의 미래를 여는 경남교육'을 주제로 경남교육의 정책 방향을 공유하고 학교와 기관에서 이를 실행할 6급 중간관리자의 역할을 모색하기 위해 마련됐다.
권 교육감은 특강에서 인공지능 확산과 학령인구 감소, 지방교육재정교부금 개편 등 교육환경의 변화를 설명했다. 최근 국제 학업성취도 평가와 학교폭력 실태조사 결과를 바탕으로 학력과 인성을 함께 키우는 교육의 중요성도 강조했다.
모든 학생이 자신의 속도에 맞춰 성장할 수 있도록 지원하는 교육 방향과 '경남교육 전략 3355'도 소개했다. 인내와 배려, 도전의 가치는 교육 현장뿐 아니라 공직자의 업무와 조직문화에도 이어져야 한다고 설명했다.
질의응답에서는 연수생들이 행정 현장에서 겪는 현안과 고민을 나눴다. 권 교육감은 정책을 정확히 이해하고 구성원과 소통하며, 변화를 현장의 실천으로 연결하는 중간관리자가 돼 달라고 당부했다.
제9기 6급 미래역량강화과정은 6급 일반직 공무원 19명을 대상으로 7월부터 12월까지 6개월간 운영된다. 교육과정은 공직·기획·직무·문제해결·소양 등 5개 영역으로 구성됐다.
기획역량 교육에서는 경남교육의 주요 정책과 인공지능·디지털 활용, 경남형 체·인·지(體·人·智) 인성교육 등을 다룬다. 교육연수원은 정책 이해가 행정 현장의 기획과 실행으로 이어지도록 과정을 운영하고 있다.
박정화 교육연수원장은 "연수생들이 교육정책의 방향을 자신의 업무와 연결하고 현장에서 실행하는 역량을 키울 수 있도록 교육과정을 내실 있게 운영하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com