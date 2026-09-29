서울시-충주시, 농산물 판로 확대·교육격차 해소 맞손

AI 핵심 요약beta
- 오세훈 서울시장과 이동석 충주시장이 29일 협력했다
- 농특산물 판로 확대와 청년농업인 지원을 논의했다
- 충주시는 서울런 기반 교육플랫폼 도입 협약을 맺었다
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농특산물 수도권 판로 모색…공직자·시민 대상 특별강연
[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 서울시와 충주시가 농특산물 판로 확대와 교육격차 해소를 위해 협력한다.
충주시는 29일 오세훈 서울시장이 충주를 방문해 이동석 충주시장과 청년농업인 영농 현장을 둘러보고 공공교육 플랫폼 도입을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
오 시장과 이 시장은 용두동 만감류 '탄금향' 재배 농장에서 청년농업인들과 간담회를 열고 농특산물 상품화와 브랜드 개발, 온라인 판매 및 수도권 판로 확대 방안을 논의했다.
이어 충주시청에서 서울시의 공공교육 플랫폼 '서울런'을 활용한 '충주런'(가칭) 구축을 위한 업무협약을 체결했다.
충주시는 서울시의 운영 노하우를 공유받아 취약계층 청소년에게 맞춤형 온라인 학습과 멘토링, 진학 지원 등을 제공할 계획이다.
오 시장은 이날 충주시 직원과 시민 등 200여명을 대상으로 특별강연을 열고 서울시의 주요 정책과 행정 사례를 소개했다.
이동석 충주시장은 "이번 협약을 계기로 농산물 판로 개척과 교육복지 등 다양한 분야에서 서울시와 실질적인 협력을 강화하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com