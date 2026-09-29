인천 야간조업 규제 완화 후 조업 늘고 어획량 증가

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 29일 야간조업 규제 완화 효과를 발표했다.
- 올해 3~6월 조업일수와 위판량이 각각 6.9%, 10.6% 늘었다.
- 꽃게 생산량은 75.6% 급증했고 추가 규제 개선도 검토했다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =1982년 이후 이어져 온 인천 연안해역의 야간조업 규제가 완화되면서 어선들의 조업 시간이 늘어나고 어획량이 증가한 것으로 나타났다.
특히 인천의 대표 수산물인 꽃게 생산량이 1년 새 76% 가까이 늘었다.
인천시는 올해 3월부터 6월까지 야간조업 규제 완화 이후 조업 실적은 지난해 같은 기간에 비해 조업일수는 6.9%, 위판량은 10.6% 증가했다고 29일 밝혔다.
올해 3~6월 꽃게 생산량은 2096t으로 지난해 같은 기간 1193t보다 903t(75.6%) 증가했다.
이 기간 야간조업에는 하루 평균 51척의 어선이 참여했다. 월별로는 3월 39척에서 4월 55척, 5월 59척으로 늘었다가 6월 49척으로 집계됐다. 특히 5월에는 특정일 하루 최대 97척이 야간조업에 참여했다.
인천시는 꽃게 주 조업 시기인 9~11월에는 야간조업 참여 어선이 더 늘어날 것으로 보고 하반기 조업 실적을 지속적으로 점검할 계획이다.
또 강화 서검어장 조업한계선 확대 등 어업현장에서 요구하는 추가 규제 개선 방안도 관계기관과 협의할 방침이다.
인천시 관계자는 "44년 만의 규제 완화가 실제 조업 현장의 성과로 이어지고 있다"며 "안전을 최우선으로 하면서 어업인의 조업 여건과 소득을 개선할 수 있는 불합리한 규제를 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com