인천시, 농어업인 수당 인상·대상 확대…60만→80만원

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 29일 농어업인 수당을 단계적으로 인상했다.
- 내년 60만원, 2028년 70만원, 2029년 80만원으로 올린다.
- 내년부터 축산·양봉농가 365곳을 지원 대상에 추가한다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 농어업인의 생활 안정을 위해 농어업인 수당을 단계적으로 인상하고 대상도 확대한다.
인천시는 농어업인 수당을 현재 가구당 연 60만원에서 80만원까지 단계적으로 인상할 계획이라고 29일 밝혔다.
시는 수당을 내년까지는 60만원을 유지한 뒤 2028년에는 70만원, 2029년 이후에는 연 80만원으로 올린다는 방침이다.
시는 또 내년부터 축산농가 259곳과 양봉농가 106곳 등 축산· 양봉농가 365곳을 지원 대상에 추가할 계획이다.
시는 올해 지역의 농어업인에게 수당 84억4700만을 지급했다.
시는 앞으로 농어업인의 소득 안정을 돕고 식량 공급과 환경·생태계 보전, 농어촌 공동체 유지 등 농어업의 공익적 기능도 지원한다는 계획이다.
김익중 인천시 농수산식품국장은 "농어업인 수당은 각 가구에 경제적 도움은 물론 농어업이 유지될 수 있는 기반이 된다"며 "현장의 목소리를 반영해 농어업인이 체감할 수 있는 지원이 이뤄지도록 하겠다"고 말했다.
hjk01@newspim.com