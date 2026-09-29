구례군, 발로 뛰며 생활·관광 인프라 점검

AI 핵심 요약beta
- 구례군이 28일 간부들과 소·공·행·톡을 열었다.
- 중앙로·서시천 등 관광·생활 동선을 점검했다.
- 군은 체류여건 개선과 생활편의 정책을 검토했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[구례=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 구례군이 간부공무원들과 지역 주요 관광·생활 동선을 직접 걸으며 상권과 보행환경을 점검하고 현장 중심 정책 발굴에 나섰다.
구례군은 지난 28일 군수와 부군수, 실과소·읍면장 등 간부공무원 30여 명이 참여한 현장 답사형 정책토론 행사 '소·공·행·톡'을 열고 관광객 유치와 군민 편의 향상 방안을 논의했다고 29일 밝혔다.
소·공·행·톡은 '소통 ON·공감 ZIP·행복 CONNECT·대화 TALK'의 줄임말로 간부공무원이 현장을 직접 둘러보며 관광 흐름을 파악하고 군정 적용 방안과 정책 아이디어를 찾기 위해 마련됐다.
답사는 구례터미널을 출발해 중앙로와 서시천, 상하수도사업소를 거쳐 섬진강 대나무숲으로 이어지는 코스로 진행됐다. 참석자들은 주요 이동 동선을 따라 중앙로 상권과 서시천·섬진강 제방길의 경관, 보행 인프라를 점검했다.
군은 현장 점검에서 나온 의견을 바탕으로 관광객 체류 여건을 개선하고 군민 생활 편의를 높일 수 있는 정책을 검토할 방침이다.
장길선 군수는 "군정 발전의 해답은 현장에 있다"며 "부서 간 벽을 허물고 현장에서 발굴한 아이디어가 구례를 변화시키는 실질적인 정책으로 이어지도록 노력해 달라"고 당부했다.
chadol999@newspim.com