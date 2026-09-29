광양경자청 조합회의, 감사계획·추경예산안 의결

AI 핵심 요약beta
- 광양만권경제자유구역 조합회의가 29일 임시회를 열고 의결했다
- 2026년 행정사무감사 계획안과 2회 추경안을 심의·의결했다
- 규정 28건을 정비해 조합 운영 일관성과 안정성을 높였다
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[광양수=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 광양만권경제자유구역 조합회의가 29일 제159회 임시회를 열어 2026년 행정사무감사 계획과 제2회 추가경정예산안 등을 의결하고 주요 사업 점검과 조합 운영 제도 정비에 나섰다.
광양만권경제자유구역 조합회의는 이날 광양경자청 상황실에서 김정희 조합의장 주재로 회의를 열고 2026년 행정사무감사계획안과 2026년도 제2회 세입·세출 추가경정예산안, 광양만권경제자유구역 조합회의 규정 일부개정안 등을 심의·의결했다고 밝혔다.
조합회의는 광양경자청 사무 전반의 추진 실태를 점검하는 행정사무감사를 통해 불합리하거나 개선이 필요한 사항에 대한 시정과 보완을 요구하고 감사 과정에서 제시된 의견이 향후 정책과 사업 추진에 반영되도록 관리할 방침이다.
제2회 추가경정예산안에는 제1회 추경 편성 이후 발생한 세입·세출 변동 사항과 율촌제1산단 정배수장 현대화 사업 등 필수 추진 사업의 증액분이 반영됐다.
조합회의는 전남광주통합특별시 출범에 따른 지방자치단체와 지방자치단체장 명칭 변경, 상위법령 개정 사항 반영, 인사·복무 제도와 직무대리 체계 정비 등을 담은 일부개정 규정안 28건도 함께 의결했다.
이번 규정 정비는 상위법령과 조합 규정 간 불일치 사항을 해소하고 계약심의위원회 운영 기준과 경관계획 수립 관련 규정 등을 현행화해 조합 운영의 일관성과 안정성을 높이는 데 목적을 뒀다.
김정희 조합의장은 "주요 현안을 꼼꼼히 점검하고 실질적인 개선방안을 제시해 광양만권경제자유구역의 경쟁력을 높이는 데 조합회의 역할을 다하겠다"고 밝혔다.
구충곤 광양경자청장은 "행정사무감사가 내실 있게 진행되도록 철저히 준비하고 조합위원들의 의견을 적극 반영해 주요 현안 업무를 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com