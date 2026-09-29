전남광주 초대 산업경제부시장에 강명수 임명

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시가 29일 강명수를 초대 산업경제부시장으로 임명했다.
- 강 부시장은 나주 출신으로 서울대와 미주리대에서 수학했다.
- 강 부시장은 산업경제 정책과 기업 성장 기반 마련에 주력하겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시는 초대 산업경제부시장으로 강명수 전 한국표준협회장을 임명했다고 29일 밝혔다.
강 시장은 나주 출신으로 광주제일고와 서울대학교 경제학과를 졸업하고 서울대학교 행정학 석사와 미국 미주리대 경제학 박사 학위를 받았다.
제35회 행정고시를 통해 공직에 입문한 후 지식경제부 바이오헬스과장, 지역발전위원회 정책총괄국장, 산업통상자원부 통상협력국장, 대변인, 무역위원회 상임위원 등 요직을 두루 거치며 폭넓은 경험과 탁월한 역량을 쌓았다.
공직에서 물러난 후에는 한국표준협회 회장과 삼일회계법인 글로벌통상솔루션센터장을 역임했다.
강 부시장은 통합특별시 산업경제 정책의 방향을 제시하고 복잡한 현안을 풀어가는 데 중추적인 역할을 할 것으로 기대된다.
강 부시장은 "막중한 책임을 맡게 돼 매우 뜻깊게 생각한다"며 "지역의 산업 기반을 다지고 기업이 성장하는 환경을 조성해 통합특별시의 새로운 미래 성장 동력을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com