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공사는 했는데 청구 못한 돈 13조원…건설사 '돈맥경화' 우려

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AI 핵심 요약

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  • 대형 건설사 미청구공사가 30일 13조1433억원으로 늘었다.
  • 현대건설과 SK에코플랜트, 삼성물산이 증가를 이끌었다.
  • 대금 회수 지연이 차입 부담을 키워 재무위험이 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

시평 상위 9개사 중 6곳 늘어
해외·반도체·주택에 잔액 쌓여
준공 앞둔 현장에도 남아
추가 손실 가능성 변수

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 대형 건설사들이 국내외 공사 현장에서 매출로 인식하고도 대금을 청구하지 못한 미청구공사 규모가 늘면서 재무 부담이 커지고 있다. 공사비 상승과 주택경기 부진이 이어지는 가운데 대금 회수까지 지연될 경우, 13조원대에 달하는 미청구공사가 건설사 유동성을 압박하는 요인으로 작용할 수 있다는 우려가 나온다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 해외 인프라·반도체에 집중…9개사 중 6곳 증가

30일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면 시공능력평가 상위 10대 건설사 중 현대엔지니어링을 제외한 9개사의 올해 6월 말 연결 기준 미청구공사는 13조1433억원으로 집계됐다. 지난해 말(11조9643억원) 대비 9.9%(1조1790억원) 증가했다. 현대엔지니어링은 현대건설 연결 실적에 포함돼 별도로 합산하지 않았다.

미청구공사는 공사 진행에 따라 매출로 인식했지만 계약상 청구 조건 등을 충족하지 않아 발주처에 아직 청구하지 않은 금액이다. 일종의 미수금 성격을 띠어 회계상 손실이 아닌 자산으로 처리하지만, 대손충당금을 설정하지 않은 상태에서 발주처가 준공까지 대금을 지급하지 않으면 곧바로 손실 전환된다. 

규모가 가장 큰 곳은 현대건설이다. 지난해 말 3조9374억원에서 올해 6월 말 4조4823억원으로 13.8% 늘었다. 증가액은 5450억원으로 9개사 전체 미청구공사의 약 34%를 차지한다.

주요 해외 현장에서는 파나마 메트로 3호선에 3452억원, 현대엔지니어링이 수행하는 사우디아라비아 아미랄 에틸렌 생산시설 PKG1에 3860억원이 계상됐다. 두 현장의 미청구공사만 7312억원이다. 공사 진행률은 각각 80%, 70%로 나타났다.

삼성물산은 1조7236억원에서 1조9452억원으로 12.9%(2216억원) 증가했다. 주요 현장 가운데 카타르 LNG 수출기지 탱크 공사의 미청구공사는 3250억원으로 전체의 약 16.7%를 차지했다. 이 현장의 공사 진행률은 94.6%다.

증가율과 증가액이 가장 큰 회사는 SK에코플랜트다. 지난해 말 8174억원에서 올해 6월 말 1조4156억원으로 73.2% 늘었다. 하이테크 부문의 미청구공사가 1869억원에서 6866억원으로 늘었다. 전체 미청구공사에서 하이테크 부문이 차지하는 비중도 48.5%로 2025년 말(22.9%) 대비 뛰었다.

현장별로는 ▲용인 반도체 클러스터 1기 Ph-1 IBL FAB 공사 4205억원 ▲청주 P&T7 신축 프로젝트 748억원 ▲용인 클러스터 1기 Ph-4 IBL FAB 공사에 591억원이 잡혔다. 세 현장 합계는 5544억원으로 하이테크 부문 전체의 80.7%다. 

◆ 정비사업 현장서도 누적…회수 지연 땐 차입 부담

주택 부문에서는 서울 재건축·재개발 현장에서 미청구공사가 늘었다. 상반기 DL이앤씨가 시공하는 '아크로 서초'(서초신동아 재건축)의 미청구공사는 372억원으로 지난해 말 46억원의 약 8배에 달했다. 노량진8구역 재개발 '아크로 리버스카이'에는 지난해 말보다 25억원 많은 237억원이 계상됐다.

충남 아산 'e편한세상 탕정 마크센텀'의 미청구공사는 245억원으로 반년 새 179억원 불어났다. 지난해 말 잔액이 없었던 천안 'e편한세상 성성호수공원'에도 98억원이 새로 잡혔다. DL이앤씨의 주택 부문 미청구공사는 5714억원으로 62.4%(2195억원) 증가했다. 회사 전체 증가액의 약 91%가 주택에서 발생한 셈이다. 전체 미청구공사는 8695억원으로 38.3%(2409억원) 늘었다.

IPARK현대산업개발은 공사가 막바지에 접어든 현장에 상당한 미청구공사가 남아 있다. '창원 센트럴 아이파크'는 공사 진행률 90.29%에 미청구공사 총액 1400억원을 기록했다. 진행률 92.66%인 '강릉 오션시티 아이파크'에도 손상차손 차감 전 456억원이 잡혔다. 전체 미청구공사액은 6941억원으로 2025년 하반기 대비 증가율이 66.0%(2760억원)에 달한다.

대우건설의 미청구공사는 9431억원으로 1조원에 가까워졌다. 지난해 말 대비 증가율은 19.5%(1541억원)다. 건축 부문에 5807억원이 쌓여 전체의 61.6%를 차지했고, 플랜트 부문도 반년 새 83.4%(888억원) 늘어난 1954억원을 기록했다. 토목 부문이 감소했지만 나머지 두 부문의 증가분을 상쇄하지 못했다.

◆ 공정·회수 여건 따라 위험 달라…재무 '빨간불'

미청구공사가 줄어든 건설사 사이에서도 감소 폭은 뚜렷하게 갈렸다. 포스코이앤씨는 지난해 말 대비 3.7%(606억원) 감소했지만 잔액은 1조5740억원으로 현대건설·삼성물산에 이어 세 번째로 많았다. 본사 건축 부문에만 9937억원이 남아 연결 기준 전체의 약 63%를 차지했다.

주요 현장에서는 분당 느티마을3·4단지 리모델링 사업의 미청구공사 총액이 각각 824억원, 1760억원으로 집계됐다. 두 단지에만 2584억원이 잡힌 셈이다.

GS건설과 롯데건설은 주택 부문에서 감소세가 두드러졌다. GS건설은 건축·주택사업본부에서만 4617억원이 줄어 회사 전체 감소액의 약 97%를 차지했다. 전체 미청구공사도 4474억원으로 반년 새 51.4%(4739억원) 감소해 조사 대상 가운데 가장 큰 감소 폭을 보였다.

롯데건설은 건축 및 주택 부문 잔액을 지난해 말 9061억원에서 올해 6월 말 5913억원으로 줄였다. 이에 전체 미청구공사도 1조원 아래로 내려왔다. 6월 말 잔액은 7720억원으로 29.4%(3222억원) 감소했다.

미청구공사 규모가 커지면 발주처가 자금난에 빠지거나 경영이 악화돼 약속한 공사비를 지급하지 못할 경우 시공사의 재무 건전성도 위험해질 수 있다. 건설사 재무의 '뇌관'으로 불리는 이유다. 공사비와 인건비, 금융비용 부담이 큰 상황에서 대금 회수까지 지연되면 건설사가 자체 자금으로 감당해야 할 비용이 늘어난다. 부족한 자금을 외부 차입으로 충당하면 이자 부담도 커질 수 있다. 

주택사업에서는 분양일정 연기와 후분양 전환, 분양실적 부진 등이 공사대금 회수를 늦추는 요인이 되곤 한다. 공사는 진행되지만 현금 유입이 뒤따르지 않으면 매출 증가와 별개로 자금 사정은 나빠질 수 있다는 의미다.

권기혁 한국신용평가 본부장은 "준공이 임박한 사업장에 누적된 미청구공사는 상대적으로 손실위험이 높다"며 "공사 변경에 따른 추가 비용을 받을 것으로 예상해 매출에 반영했더라도 발주처와 합의하지 못하면 손실로 이어질 수 있다"고 설명했다.

chulsoofriend@newspim.com

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메타, '뮤즈' 기업용으로 확대 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 개인용 인공지능(AI) 에이전트 '뮤즈(Muse)'로 흥행에 성공한 메타(META)가 기업 시장으로 보폭을 넓힌다. 슬랙과 줌, 아사나 등 기업들이 이미 사용하는 업무용 소프트웨어에 뮤즈를 연결해 업무 처리부터 신규 고객 확보까지 맡긴다는 구상이다. 메타는 29일(현지시간) '중소기업용 뮤즈(Muse for Small Business)'를 공개했다. 중소기업용 뮤즈는 아사나, 줌, 인튜이트, 박스, 캔바, 세일즈포스의 슬랙 등과 연동된다. 메타 광고 계정과 업무용 인스타그램·페이스북 프로필에도 연결할 수 있다. 메타는 "뮤즈에 사업 운영이나 신규 고객 확보 같은 목표를 주면 이를 수행한다"고 설명했다. 기업이 별도의 AI 시스템을 구축하지 않고도 기존에 사용하는 업무 도구에 뮤즈를 연결해 각종 작업을 맡길 수 있다는 의미다. 구체적인 가격 정책은 공개하지 않았다. 개인용 뮤즈는 현재 일정 사용량까지 무료로 제공되고, 이를 초과하면 구독료를 내는 방식이다. 오픈AI 로고 이미지 [사진=블룸버그통신] 이번 발표는 메타가 전날 새로운 기업용 플랫폼을 출시하고 이를 이끌 인물로 몽고DB(MDB)의 CJ 데사이 최고경영자(CEO)를 영입한다고 밝힌 데 이어 나왔다. 새 플랫폼에는 뮤즈 에이전트와 비즈니스 에이전트, 코딩 도구 등이 포함될 예정이다. 메타가 개인용 AI에서 기업 시장으로 빠르게 영역을 넓히면서 오픈AI·앤스로픽과의 경쟁도 본격화할 전망이다. 이번 발표는 오픈AI가 개발자 행사를 개최하는 시점에 나왔다. 메타가 우선 겨냥하는 것은 중소기업 시장이다. 회사에 따르면 페이스북을 이용하는 중소기업은 2억곳에 달한다. 이미 확보한 방대한 기업 고객을 뮤즈 이용자로 끌어들일 수 있다는 얘기다. 메타는 "중소기업들은 거의 20년 동안 우리 앱을 이용해 성장해왔다"며 "이들은 아이디어가 부족한 것이 아니라 시간이 부족하다고 말했다"고 밝혔다. 이어 "기업들이 이미 사용하는 도구로 업무를 처리할 수 있도록 중소기업용 뮤즈를 만들었다"고 설명했다. 이번 서비스 확대는 AI를 새로운 수익원으로 키우려는 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)의 전략과 맞닿아 있다. 그동안 메타 매출의 대부분은 디지털 광고에서 나왔다. 메타는 지난해 AI 인재 확보에도 수십억달러를 쏟아부었다. 대표적으로 스케일AI 창업자 알렉산더 왕을 영입했으며, 왕이 이끄는 조직은 지난 4월부터 '뮤즈 스파크(Muse Spark)' 계열의 AI 모델을 잇달아 공개했다. 저커버그 CEO는 지난주 열린 '메타 커넥트' 행사에서 뮤즈를 자신의 AI 전략의 "핵심(centerpiece)"이라고 표현했다. 개인용 뮤즈의 초기 흥행도 기업 시장 진출에 힘을 싣고 있다. 지난 8일 출시된 뮤즈는 애플 앱스토어 1위에 오르며 챗GPT를 제쳤다. 에버코어의 마크 마하니는 뮤즈 이용자가 향후 6~12개월 안에 1억명에 이를 것으로 전망했다. 뮤즈 흥행에 힘입어 메타 주가는 9월 들어 25% 상승했다. 다만 최근 두 거래일 동안에는 상승분 일부를 반납했다. 전날 메타 주가는 4.79% 하락한 715.62달러로 마감한 뒤 개장 전 거래에서는 0.9%가량 상승했다. koinwon@newspim.com 2026-09-29 20:08
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롯데백화점 광고 모델 '제니' 카드 [서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 롯데백화점이 광고 모델을 10년만에 다시 꺼내 들었다. 방한 외국인 특수로 상반기 외국인 매출이 6400억원까지 불어난 국면에서, 상품이나 특정 행사가 아닌 백화점 자체를 알리는 브랜드 광고에 글로벌 아티스트 제니를 앞세운 것이다. 롯데백화점 브랜드 앰배서더로 선정된 제니. [사진= 롯데백화점] 롯데백화점은 제니를 브랜드 앰배서더로 선정하고 10월부터 본격적인 마케팅에 나선다고 29일 밝혔다. 국내는 물론 롯데몰 웨스트레이크 하노이를 포함한 베트남·인도네시아 해외 점포 4곳, 외국인 관광객이 몰리는 인천공항 수하물 수취 구역과 서울역까지 접점을 넓힌다. 롯데백화점이 오랜 기간 모델을 두지 않다가 이번에 다시 꺼낸 것은 고객 구성이 달라졌기 때문으로 풀이된다. 국내 고객 대상 전속모델로는 외국인 비중이 29%까지 커진 본점과 해외 점포를 아우르기 어려워, 해외 인지도를 갖춘 글로벌 아티스트가 필요해졌다는 분석이다. 배경에는 외국인 소비 비중의 급팽창이 있다. 롯데백화점의 올해 1~6월 외국인 매출은 6400억원으로 전년 동기 대비 125% 늘었다. 같은 기간 신세계백화점은 5800억원(120%↑), 현대백화점은 5000억원(112%↑)이었다. 3사 가운데 규모가 가장 크다. 소공동 본점은 2분기 외국인 매출이 전년 동기 대비 120% 늘면서 전체 매출에서 차지하는 비중이 지난해 2분기 17%에서 올해 29%까지 확대됐다. 외국인 유입세도 이어지고 있다. 문화체육관광부에 따르면 올해 1~8월 누적 방한 외국인은 1505만명으로 전년 동기보다 21.6% 늘었고, 관광 분야 카드 소비액은 14조180억원으로 48.5% 증가했다. 이 가운데 베트남은 40만7000명(10.5%↑), 인도네시아는 29만5000명(22.5%↑)이 한국을 찾았다. 두 나라는 롯데백화점이 해외 점포를 운영하는 곳이다. 현지 점포와 국내 공항·서울역 광고에 같은 모델을 쓰는 것은 방한 전 인지도를 방한 후 구매로 연결하겠다는 구상이다. 경쟁사 신세계는 명품관 리뉴얼 효과가 본격화된 본점의 2분기 매출이 전년 동기 대비 77% 늘었고 외국인 매출은 4배가량 증가했다. 신세계 명동 본점은 신세계스퀘어를 통해 BTS 등 K팝 콘텐츠를 선보였고, 현대백화점은 외국인에게 맞춤형 쇼핑 정보를 제공하는 AI 쇼핑 어시스턴트 '헤이디 글로벌'을 도입했다. 정현석 롯데백화점 대표는 "앰배서더가 가진 글로벌 영향력과 롯데백화점의 브랜드 가치를 결합해 전 세계 고객과 소통하는 접점을 넓히고, 글로벌 리테일 시장에서 롯데백화점만의 존재감을 더욱 선명하게 만들어 나가고자 한다"고 밝혔다. 롯데는 하반기 명동 본점과 잠실점을 축으로 타운화에 속도를 내고, 영플라자 외관 초대형 미디어파사드 설치와 외국인 전용 멤버십 등 계열사 연계 마케팅을 확대할 방침이다. 공간 개편에 글로벌 스타의 얼굴을 입혀 브랜드 인지도까지 끌어올리겠다는 계획이다. fineview@newspim.com 2026-09-30 06:22

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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