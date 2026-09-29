전남광주시교육청·삼성전자, 'AI교육 역량 강화' 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시교육청이 29일 삼성전자와 AI교육 MOU를 체결했다.
- 양측은 학생 AI클래스 지원과 교원 연수에 협력하기로 했다.
- 교육청은 민관 협력으로 AI교육 선도모델을 구축하겠다고 했다.
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시교육청이 29일 광주청사 상황실에서 삼성전자와 인공지능(AI)교육 역량 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 민관 협력을 바탕으로 AI 교육을 활성화하고 미래 인재를 양성하고자 추진됐다. 김대중 교육감과 삼성전자 임성택 한국총괄 등 주요 관계자가 참석했다.
양 기관은 이번 협약을 통해 전남광주 학생 대상 'AI 클래스' 프로그램 지원과 전남광주의 교원 대상 AI교육 전문성 강화 연수 지원 등 협력 체계를 구축하기로 했다.
삼성전자는 현재 전남광주 지역 초·중학교 총 105개교, 약 1만 5000명의 학생을 대상으로 AI 클래스를 통한 공교육 지원 프로그램을 운영하고 있다. 또한 AI교육 담당 교원 연수 프로그램도 운영 예정이다.
전남광주시교육청은 이번 삼성전자와의 업무 협력을 기점으로 AI교육 분야의 선도적인 모델을 구축하고 민관 협력을 통한 교육청의 중장기적 발전 방안을 지속해서 모색해 나갈 방침이다.
bless4ya@newspim.com