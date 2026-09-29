화순군·북구, 관광·체육 상생협력 시동

AI 핵심 요약beta
- 화순군과 북구가 29일 관광·체육 협약을 맺었다
- 양측은 홍보부스 운영과 공동 관광코스를 추진했다
- 공공체육시설 공유로 지역경제 활성화를 기대했다
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[화순=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 화순군과 북구가 관광자원과 체육시설을 공유하며 지역 간 교류 확대에 나선다.
화순군은 북구와 관광·체육 분야 상생발전을 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.
협약식은 전날 화순군청 소회의실에서 임지락 화순군수와 신수정 북구청장 등 양 기관 관계자들이 참석한 가운데 열렸다. 양측은 관광과 체육 분야의 자원을 연계해 실질적인 교류를 확대하는 방안을 논의했다.
이번 협약은 광역자치단체가 달랐던 화순군과 북구가 행정통합 이후 생활권을 공유하는 이웃 지자체로 자리매김하면서 상생협력의 기반을 마련했다는 데 의미가 있다.
양 기관은 관광홍보관·홍보부스 상호 운영을 비롯해 온·오프라인 공동 홍보와 관광코스 공동 개발 및 운영에 나선다. 관광객 인센티브를 상호 운영하고 공공체육시설도 서로 이용할 수 있도록 협력한다.
관광객과 체육시설 이용객의 상호 방문이 늘면 숙박업소와 음식점 전통시장 등 지역 소상공인 매출과 지역 내 소비 확대에도 도움이 될 것으로 양측은 기대하고 있다.
임지락 화순군수는 "관광·체육 자원을 적극 연계해 지역 간 교류를 확대하겠다"며 "상호 방문이 지역경제에 실질적인 도움이 되도록 협력과제를 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.
양 기관은 협약 후 세부 추진계획을 마련해 과제별 일정에 따라 사업을 순차적으로 시행할 예정이다.
ej7648@newspim.com