대전신세계에 '경찰차 전용구역' 생겼다…치안 강화

AI 핵심 요약beta
- 대전신세계가 29일 유성경찰서와 긴급 대응체계를 강화했다.
- 엑스포타워 앞 드롭오프에 경찰차 전용구역을 조성했다.
- 지역 첫 사례로, 치안 수요 증가에 대응했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전신세계 Art&Science가 대전유성경찰서와 손잡고 백화점 일대의 긴급 대응 체계를 강화한다.
대전신세계는 신세계 엑스포타워 앞 드롭오프(Drop-Off) 구간에 경찰차 전용구역을 새로 조성했다고 29일 밝혔다.
해당 구역은 긴급상황 발생 시 경찰 차량이 신속하게 진입하고 현장에서 대기할 수 있도록 마련됐다. 이를 통해 백화점과 주변 지역에서 치안 상황이 발생했을 때 보다 빠른 현장 대응이 가능할 것으로 기대된다.
이번 조치는 대전신세계가 지역 대표 복합시설로 자리 잡으며 주변 유동인구가 늘어난 데 따른 치안 수요 증가에 대응하기 위한 것이다.
대전신세계에 따르면 백화점 내부에 경찰차 전용구역을 별도로 설치해 운영하는 것은 지역 내 첫 사례다.
대전신세계 관계자는 "경찰과 협력해 지역 안전망을 보다 촘촘하게 만들기 위해 이번 사업을 추진했다"며 "앞으로도 지역 기관과 연계해 시민과 고객이 체감할 수 있는 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com