민주당 부산시당, 부산민주연구원장에 김도경 교수 선임…조직력 강화

AI 핵심 요약beta
- 민주당 부산시당이 29일 김도경 교수를 연구원장에 선임했다
- 청년·여성·노인위원장 선출 절차도 함께 진행했다
- 박홍배 위원장은 부산 현안 해결에 총력을 다하겠다고 말했다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당 부산시당이 정책 연구와 조직 정비를 동시에 추진하며 선거 대응 체제 구축에 나섰다.
민주당 부산시당은 조직력 강화를 위해 부산민주연구원장에 김도경 동의대 교수를 선임했다고 29일 밝혔다. 김 원장은 지난 지방선거에서 부산시당 선거관리위원장 등을 맡아 부산의 정책과 비전, 당내외 현안에 정통하다는 평가를 받았다.
시당은 청년위원장과 여성위원장, 노인위원장 등 상설위원장 선출 절차도 진행하고 있다. 후보자 등록 결과 청년위원장과 여성위원장에는 각각 3명이 신청한 것으로 알려졌다.
후보 등록 결과를 홈페이지에 공고한 뒤 정견 발표 등 경선 절차와 당원 투표를 거쳐 다음 달 2일 당선자를 발표할 예정이다.
박홍배 시당위원장은 "부산민주연구원과 각급 기구를 통해 해양수도 부산 완성과 민생 현안 해결을 위한 정책 공약은 물론 부산 시민들께서 체감할 수 있는 성과를 내는 데 총력을 기울이겠다"고 말했다.
앞서 부산시당은 2차 공공기관 이전 특별위원장에 유동철 수영구 지역위원장, 전략기획위원장에 권지웅 전 중앙당 비상대책위원, 미래발전특별위원장에 이원정 전 국회의장 정책수석을 각각 선임했다.
ndh4000@newspim.com