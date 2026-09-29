진도군 보배섬 문화예술제 10월 9~11일…K-민속문화야행 다채

AI 핵심 요약beta
- 진도군이 10월 9일부터 11일까지 축제를 연다
- 철마광장서 보배섬 문화예술제와 민속행사 펼친다
- 강강술래·씻김굿 등 체험행사도 함께 마련했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[진도=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 진도군에서 지역의 전통 민속예술과 문화예술을 한자리에서 즐기는 축제가 펼쳐진다.
진도군은 다음 달 9일부터 11일까지 사흘간 철마광장 일원에서 '2026 진도군 보배섬 문화예술제'를 개최한다고 29일 밝혔다.
이번 행사는 무형유산 공개행사를 비롯해 K-민속문화야행과 진도 실버가요제, 진도 북 페스티벌, 진도 보배섬 음악회 등 다양한 프로그램으로 구성된다.
축제 첫날인 9일 오후 1시에는 전남광주통합특별시 무형유산 공개행사가 열리고 오후 6시부터 군민 참여형 '진도 실버가요제'가 이어진다.
10일에는 오후 2시 '토요민속여행'을 시작으로 축제의 핵심 프로그램인 'K-민속문화야행'이 오후부터 밤까지 진행된다.
K-민속문화야행에서는 서예 공연을 비롯해 진도·밀양·정선 아리랑 합동공연과 300여 명이 참여하는 강강술래 한마당이 펼쳐진다. 군민과 관광객이 함께하는 '진도 나가세 행렬'도 이어진다.
이어 초대가수 남상일 공연과 3개 유파 북놀이 한마당, 진도씻김굿이 무대에 오르며 마지막에는 참가자와 관람객이 함께하는 강강술래 대동놀이로 행사를 마무리한다.
마지막 날인 11일에는 '진도 북 페스티벌'과 지역 문화예술인이 참여하는 '진도 보배섬 음악회'가 열린다. 축제 기간 문화예술 체험과 푸드트럭 등 부대행사도 마련된다.
진도군 관계자는 "군민과 관광객이 진도의 민속문화예술을 함께 즐기며 그 가치를 나누는 축제가 될 것"이라며 "진도만의 흥과 멋을 생생하게 느낄 수 있도록 준비하겠다"고 말했다.
Khyeon0424@newspim.com