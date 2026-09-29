'레위기', 부천국제판타스틱영화제 2관왕…산호 작가 포스터 공개

AI 핵심 요약beta
- 영화 레위기가 29일 산호와 포스터를 공개했다
- 포스터는 두 소년과 금기·저주를 담았다
- 레위기는 10월 21일 극장 개봉한다
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '레위기'가 아이스너상 수상자인 산호 작가와 협업한 일러스트 포스터를 공개했다고 29일 밝혔다.
'레위기'는 금기된 욕망이 저주로 나타나면서 가장 사랑하는 사람의 얼굴을 한 괴물로부터 도망쳐야 하는 두 소년의 이야기를 그린 오컬트 호러다.
이번 포스터는 한국인 최초로 아이스너상을 받은 산호 작가가 작업했다. 중앙에는 불길 속에서 서로 맞닿아 있는 두 소년을 배치했으며 붉은 눈의 숫양과 뱀, 개구리 등의 이미지를 함께 담았다.
포스터 하단에는 마을의 종교 공동체와 화염을 배치해 영화가 다루는 금기와 저주, 종교적 분위기를 표현했다.
'레위기'는 선댄스영화제 미드나잇 섹션에서 월드 프리미어로 공개됐으며 부천국제판타스틱영화제에서 작품상과 관객상을 받았다. 로튼 토마토에서는 신선도 지수 93%를 기록했다.
슬레이트(Slate), 엔피알(NPR), 버라이어티(Variety), 더랩(TheWrap), 매셔블(Mashable), 보스턴 글로브(Boston Globe) 등 해외 매체들은 작품의 공포 연출과 긴장감, 감정 표현 등에 주목했다.
'레위기'는 오는 10월 21일 극장에서 개봉한다.
taeyi427@newspim.com