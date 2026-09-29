세종예고 학생 단편영화, 국제 무대 오른다

AI 핵심 요약beta
- 세종예고 홍예현 학생이 29일 단편영화로 UAE 영화제에 초청됐다.
- 작품은 학업 경쟁 속 청소년의 설렘과 관계 변화를 담았다.
- 제13회 샤르자 국제어린이청소년영화제는 다음 달 26일 열렸다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종예술고등학교 학생이 직접 연출한 단편영화가 아랍에미리트(UAE)에서 열리는 국제어린이청소년영화제 무대에 오른다.
29일 세종시교육청에 따르면 세종예술고 공연예술과 3학년 홍예현 학생이 연출한 단편영화 '한여름밤의 꿈(A Midsummer Night's Dream)'이 제13회 샤르자 국제어린이청소년영화제(SIFF26)에 초청됐다.
샤르자 국제어린이청소년영화제는 아랍에미리트 샤르자에서 매년 열리는 어린이·청소년 영화제로 2013년 시작해 올해 13회를 맞았다. 올해 영화제는 다음 달 26일부터 11월 1일까지 열린다.
'한여름밤의 꿈'은 학업 스트레스로 매일 운동장을 뛰는 전교 1등 현수가 달리다 탈진한 뒤 자신을 도와준 영현과 시험공부를 하며 가까워지는 이야기를 담은 19분 분량의 극영화다.
시험이 끝난 뒤 두 사람의 성적이 엇갈리면서 관계에도 변화가 생긴다. 작품은 학업 경쟁 속에서 살아가는 청소년의 일상과 그 안에서 피어나는 설렘을 담아냈다.
작품에는 유환희, 최서영, 유상재, 조희진이 주연으로 참여했다. 연출과 제작, 촬영, 녹음, 조연출, 믹싱 등 제작 전반에도 세종예술고 공연예술과 학생들이 참여했다.
홍예현 감독은 "키우던 햄스터가 쳇바퀴를 타는 모습을 보고 학업 스트레스에 매일 운동장을 뛰는 전교 1등 캐릭터 현수를 떠올리며 이야기를 시작했다"며 "우리에게 한여름 밤의 꿈 같은 낭만 희극은 있는가라는 질문에서 다시 시작한 작품"이라고 연출 의도를 밝혔다.
황덕수 교장은 "평소 영화에 대한 열정으로 창작 활동에 몰두해온 학생이 값진 결실을 맺게 돼 자랑스럽다"며 "이번 기회를 통해 더 넓은 세계 무대에서 자신의 가능성을 확인하길 바란다"고 말했다.
vincent977@newspim.com