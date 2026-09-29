남양주도시공사, E-순환거버넌스와 업무협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 남양주도시공사가 29일 E-순환거버넌스와 MOU를 맺었다
- 불용 전자제품 무상 수거·재활용해 폐기물 감축에 나섰다
- 자원순환 강화로 ESG 경영 성과를 높이겠다고 밝혔다
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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주도시공사는 친환경적인 불용품 처리 체계를 구축하고 환경·사회·지배구조(ESG) 경영을 실천하기 위해 E-순환거버넌스와 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.
E-순환거버넌스는 정부와 지방자치단체, 기업 등에서 발생하는 불용 전자제품을 안전하게 회수하고 자원순환을 활성화하는 업무를 수행하는 기후에너지환경부 인가 비영리 공익법인이다.
이번 협약은 공사에서 발생하는 불용 전자제품을 체계적으로 수거·재활용해 폐기물 발생을 줄이고 자원순환을 통한 지속 가능한 환경경영을 실천하기 위해 마련됐다. 양 기관은 협약에 따라 ▲폐전자제품 무상 수거 및 리사이클링▲ESG 성과 인증▲사회공헌활동 지원 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.
공사는 그동안 내구연한이 지난 불용품을 군부대에 양여하거나 복지시설에 기부하는 등 재사용을 위해 노력해왔다고 전했다. 다만 물품의 품목과 상태, 수요처 등의 여건에 따라 기부나 재사용이 어려운 경우도 있었다고 설명했다.
공사는 이번 협약을 계기로 전문기관과 연계한 체계적인 수거·재활용 시스템을 구축해 자원순환에 따른 온실가스 감축 효과를 높이고 ESG 경영 성과를 강화할 계획이다.
남양주도시공사 관계자는 "불용품의 효율적인 배출과 활용 방안에 대해 고민이 많았으나 이번 E-순환거버넌스와의 협력을 통해 전문적인 리사이클링 프로세스를 구축할 수 있게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 공기업으로서 자원순환과 환경보호를 비롯한 사회적 책임을 다하고 지속 가능한 경영을 적극 실천하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com