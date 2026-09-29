대전학생교육문화원, 'LED 별빛 레이저 매직쇼' 연다

AI 핵심 요약beta
- 대전학생교육문화원은 10일 어린이 공연을 연다
- 유·초등학생과 학부모 100여명이 무료로 본다
- LED와 레이저 접목 마술공연을 선보인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전학생교육문화원이 어린이들이 마술과 빛을 활용한 공연을 즐길 수 있는 참여형 문화예술 프로그램을 마련한다.
29일 학생교육문화원에 따르면 다음 달 10일 마루홀에서 유·초등학생과 학부모 등 100여명을 대상으로 어린이 공연 'LED 별빛 레이저 매직쇼'를 진행한다.
이번 공연은 마술에 LED 기술과 레이저 퍼포먼스를 접목해 어린이들에게 색다른 볼거리와 문화예술 체험 기회를 제공하기 위해 마련됐다.
공연에서는 비둘기와 불을 활용한 마술을 시작으로 스카프 마술, 관객이 직접 참여하는 미스터리 큐브 마술 등이 펼쳐진다. 이어 어둠 속에서 LED 별빛 마술과 레이저쇼를 선보이며 다양한 볼거리를 제공할 예정이다.
관람료는 무료이며 신청은 오는 30일 오전 10시부터 학생교육문화원 홈페이지에서 선착순으로 접수한다. 자세한 내용은 학생교육문화원 홈페이지 공지사항을 확인하거나 전화로 문의하면 된다.
노애수 원장은 "이번 공연이 어린이들에게 마술과 빛이 어우러진 특별한 문화예술 체험이 되길 바란다"며 "앞으로도 어린이들이 쉽고 재미있게 문화예술을 접할 수 있도록 다양한 공연과 체험 프로그램을 운영하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com