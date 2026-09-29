세종교육청, 중3 학생·학부모에 '진로 맞춤' 고교 선택 지원

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청이 29일 고입 설명회를 열었다.
- 중3 학생과 학부모에 입학 정보 꾸러미를 제공했다.
- 원서 접수는 다음 달 8일부터 순차 시작한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 고등학교 입학을 앞둔 중학교 3학년 학생과 학부모에게 학교별 특성과 입학전형 정보를 제공해 진로와 적성에 맞는 학교 선택을 돕는다.
29일 시교육청에 따르면 이날 중학생과 학부모를 대상으로 '2027학년도 고등학교 입학 안내 학부모 설명회'를 열고 중학교 3학년 학생 전체에게 고등학교 입학 정보 꾸러미를 제공했다.
이번 설명회와 정보 꾸러미는 고등학교 원서 접수를 앞두고 학생과 학부모의 고입전형에 대한 이해를 높이고, 진로와 적성을 고려해 학교를 선택할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다. 정보 꾸러미는 고등학교 입학 안내서, 2027학년도 고등학교 안내집, 2027학년도 교과중점학교 안내자료 등 5종으로 구성됐다.
입학 안내서와 고등학교 안내집에는 세종지역 고등학교 현황과 학교별 특색 활동, 교육활동, 교육과정, 전기·후기 학교 입학전형, 일반고·자율고 배정 방법, 통학권 등 학교 선택에 필요한 정보가 담겼다. 교과중점학교 안내자료에는 학교별 중점과정 편제표와 관련 교육활동, 학생 교육과정 이행안(로드맵) 예시 등을 수록해 학생들이 자신의 진로와 적성에 맞는 교육과정을 살펴볼 수 있도록 했다.
정보 꾸러미는 세종지역 중학교 3학년 재학생에게 각 학교를 통해 다음 달 중 배포된다. 학교 밖 청소년과 타 시도 중학생은 세종시교육청 1층 전입학 원스톱 지원센터를 방문해 받을 수 있다.
이날 설명회에서는 고등학교 유형과 입학전형, 선발 방법, 일반고 배정 방법, 직업계고등학교 등 고입을 준비하는 학생과 학부모가 알아야 할 주요 내용을 안내했다. 설명회 영상은 세종시교육청 유튜브를 통해 다음 달 중순 이후 공개할 예정이다. 앞서 시교육청은 지난 22일 두루중학교에서 2027학년도 고등학교 입학 업무 담당자 설명회를 열었다.
김명숙 교육국장은 "이번 설명회와 고입 정보 꾸러미가 학생과 학부모가 고등학교 입학전형을 충분히 이해하고 학생의 진로와 적성에 맞는 학교를 선택하는 데 실질적인 도움이 되기를 바란다"고 말했다.
한편 2027학년도 고등학교 입학전형 원서 접수는 전기 학교인 세종예술고가 다음 달 8일부터 시작한다. 세종미래고·세종장영실고·세종여고 특성화학과는 오는 11월 23일부터 원서를 접수한다. 후기 학교인 세종국제고·세종고·일반고 및 자율고등학교는 12월 8일부터 원서 접수를 시작한다.
vincent977@newspim.com