CGV, 10월 클래식·K팝·J팝 공연 실황 잇따라 상영

AI 핵심 요약beta
- CGV가 29일 10월 씨집에 가면 라인업을 공개했다.
- 10월 3일 래브라도 극장판을 단독 개봉한다.
- 17일 클래식, 21일 2PM·요루시카 실황을 선보인다.
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2026 KBO 포스트시즌 전 경기 극장 단독 생중계
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CGV가 10월 애니메이션과 클래식, K-POP·J-POP 공연 실황 등을 '씨집에 가면' 라인업으로 선보인다고 29일 밝혔다.
먼저 오는 10월 3일에는 애니메이션 '극장판 래브라도: 망고축제를 지켜라'를 단독 개봉한다. 어린이를 위한 안전 교육과 생활 습관을 경찰 이야기와 결합한 '래브라도 경장' 시리즈의 첫 극장판이다.
작품은 고향 망고 마을로 돌아온 래브라도 경장과 동료들이 망고축제를 둘러싼 사건을 해결하는 과정을 그린다.
17일에는 클래식 공연 실황 영화 '고잉홈프로젝트: 라벨 & 쇼스타코비치 인 시네마'를 개봉한다. 피아니스트 손열음과 바이올리니스트 스베틀린 루세브, 플루티스트 조성현 등이 참여한 고잉홈프로젝트의 공연을 스크린으로 옮겼다.
영화에는 지휘자 없이 연주하는 100인조 오케스트라의 라벨 '볼레로'와 쇼스타코비치 교향곡 제7번 '레닌그라드'가 담겼다. 12대의 4K 카메라로 공연 장면을 촬영했으며 Dolby Atmos 포맷을 적용했다.
21일에는 K-POP과 J-POP 아티스트의 공연 실황 영화 두 편을 선보인다.
'투피엠 콘서트 "더 리턴" 인 시네마'는 2PM이 3년 만에 선보인 완전체 콘서트의 공연 실황을 담은 작품이다. 지난 8월 인천 인스파이어 아레나에서 열린 공연으로 전 회차 전석 매진을 기록했다.
영화에는 2PM의 대표곡과 일본어곡 무대가 담겼으며 2D를 비롯해 SCREENX, 4DX, SCREENX와 4DX를 결합한 통합관 등 다양한 포맷으로 상영된다.
같은 날 '요루시카 라이브 [도작 재연]'도 개봉한다. 작곡가 나부나(n-buna)와 보컬 스이(suis)로 구성된 일본 밴드 요루시카의 'YORUSHIKA LIVE TOUR 2025' 공연 실황을 담았다. 나부나의 낭독과 음악 퍼포먼스를 결합한 무대를 중심으로 구성됐다.
이와 함께 CGV는 10월부터 '2026 KBO 포스트시즌' 전 경기를 극장에서 단독 생중계한다. 일부 SCREENX관에서는 3면 스크린을 활용한 'SCREENX LIVE'로 상영할 예정이다.
장지연 CGV 콘텐츠운영팀장은 "10월에는 클래식부터 K-POP, J-POP까지 다양한 음악 콘텐츠를 극장에서 선보일 예정"이라며 "대형 스크린과 사운드를 통해 공연을 즐기길 바란다"고 말했다.
taeyi427@newspim.com