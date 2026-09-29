평택시, 70만 크리에이터 '드로우앤드류' 초청 특강…창업정보 공유

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 29일 드로우앤드류 초청 특강을 알렸다.
- 다음 달 14일 청년 창업 주제 강연이 열린다.
- 좋아하는 일을 수익화하는 실전 전략을 나눈다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시는 청년들의 창업 지원을 위해 70만 구독자를 보유한 유명 크리에이터 '드로우앤드류'를 초청해 특강을 개최한다고 29일 밝혔다.
다음 달 14일 평택시립 배다리도서관 시청각실에서 열리는 이번 특강은 '콘텐츠가 창업이 되는 시대, 청년이 준비해야 할 것'이라는 주제로 열리며 창업을 준비하는 청년들에게 실질적인 조언과 함께 다양한 정보가 제공될 예정이다.
이날 특강에서는 자신이 좋아하는 일을 콘텐츠로 기획하고 이를 독창적인 브랜드와 사업으로 확장해 온 실제 경험담과 정보가 공유된다.
주요 강연은 ▲좋아하는 일로 수익을 창출하는 방법▲나만의 대체 불가능한 브랜드를 만드는 노하우▲사회관계망서비스(SNS) 채널 성장부터 수익화 단계까지의 실전 전략 등이다.
드로우앤드류는 유튜브 채널 운영 외에도 디자인, 콘텐츠 제작, 개인 브랜드 구축 등 다방면에서 활약하고 있으며 베스트셀러 '럭키 드로우' 저술 등을 통해 본인의 성공과 실패 경험을 공유하며 청년들의 대표적인 멘토로 인기상승 중이다.
강연은 창업에 관심이 있는 청년과 학생은 물론 주부와 직장인 등 누구나 참여할 수 있다.
도서관 관계자는 "이번 특강은 창업을 어렵고 거창한 영역으로만 인식하던 청년들에게 '좋아하는 일로도 성공할 수 있다'는 자신감과 가능성을 전하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다"고 전했다.
krg0404@newspim.com