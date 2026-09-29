충북대·교통대 통합 '유보'…충북도의회 "도민 약속 저버려"

AI 핵심 요약beta
- 충북도의회가 29일 충북대·교통대 통합 유보에 유감을 표했다.
- 도의회는 글로컬대학 30 선정 후 갈등과 지원금 환수만 남았다고 했다.
- 두 대학에 책임 있는 대응과 재논의를 촉구했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북대학교와 한국교통대학교의 통합 논의가 유보되는 쪽으로 가닥이 잡히면서 충북도의회가 강한 유감을 표명했다.
도의회는 29일 성명을 내고 "2023년 11월 통합을 전제로 '글로컬대학 30'에 선정된 지 3년 가까이 지났지만 갈등과 불신, 지원금 환수라는 결과만 남았다"며 대학 구성원들의 책임 있는 대응을 촉구했다.
두 대학은 통합 합의 이후 교직원 인사평가와 졸업장 교명 표기 등을 놓고 이견을 좁히지 못했다. 이에 따라 당초 추진하던 단계적 통합안마저 무산되면서 통합 논의를 유보하는 수순에 들어간 것으로 전해졌다.
도의회는 두 대학의 통합이 학령인구 감소와 수도권 집중에 대응하고 지역과 대학의 상생 발전을 위한 도민과의 약속이었다고 강조했다. 특히 통합 유보로 수백억원대 정부 지원금 환수 가능성이 커지고 지역 거점대학 육성 정책에서 충북이 소외될 수 있다는 우려도 제기했다.
도의회는 "작은 것을 탐하다 큰 것을 잃은 소탐대실의 전형"이라며 "대학끼리 책임을 덮는다고 도민에 대한 책임까지 사라지는 것은 아니다"라고 비판했다. 이어 "통합 결렬 위기의 경위와 책임을 끝까지 따져 묻겠다"면서도 "두 대학이 진정성 있는 논의와 대안을 다시 내놓는다면 통합의 길에 동행하겠다"고 밝혔다.
baek3413@newspim.com