평택시, 소상공인 대상 평택사랑카드 결제수수료 지원…1.2억 규모

AI 핵심 요약beta
- 평택시가 29일 평택사랑카드 가맹점 5153곳에 수수료를 지원했다
- 올해 1~6월 결제수수료 1억2300여만원을 10월 초 자동 지급한다
- 전년도 매출 15억 원 이하 대상이며 최대 50만 원까지 차등 지원한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시는 소상공인의 경영 부담을 완화하고 지역경제를 활성화하기 위해 지역 내 평택사랑카드 가맹점 5153개소를 대상으로 카드 결제수수료 총 1억 2300여만 원을 지원한다고 29일 밝혔다.
이번 사업은 시가 자체적으로 추진하는 소상공인 지원책으로 수수료는 10월 초 가맹점 결제 대금 계좌로 자동 지급된다.
지원 대상은 전년도 연매출액 15억 원 이하의 평택사랑카드 가맹점이다. 지원금은 올해 1월부터 6월까지 발생한 평택사랑카드 결제수수료로 매출액 규모에 따라 10%에서 30%까지 차등 지원될 예정이다.
가맹점별 지원 한도는 최대 50만 원이며 산정된 지원금이 5000원 미만인 경우는 지급 대상에서 제외되며 소상공인의 편의를 위해 별도의 신청 절차 없이 가맹점 계좌로 자동 지급된다.
최원용 평택시장은 "평택사랑카드는 지역 내 소비가 소상공인의 매출 증대와 지역경제 활성화로 이어지도록 하는 중요한 연결고리"라며 "결제 과정에서 발생하는 비용 부담까지 낮춰 소상공인이 실질적인 혜택을 체감할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
시는 올해 연말에도 평택사랑카드 가맹점을 대상으로 결제수수료 지원 사업을 이어가는 등 지역 소상공인을 위한 경영 안정화 정책을 지속해서 추진할 계획이다.
krg0404@newspim.com