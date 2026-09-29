고창 선운산 '꽃무릇' 절정…올해 방문객 19만명 넘어

AI 핵심 요약beta
- 고창군은 29일 선운산도립공원 방문객이 19만7816명으로 늘었다고 밝혔다.
- 꽃무릇 절정기 사흘간 10만4550명이 찾았고 27일에만 3만8000여 명이 왔다.
- 군은 방문객 증가에 맞춰 꽃무릇 식재지를 확대하겠다고 밝혔다.
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추석연휴 마지막 날 3만8000여명 찾아…풍천장어거리·주변 상권도 활기
[고창=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 고창군은 선운산도립공원이 붉은 꽃무릇으로 물들면서 올해 누적 방문객도 지난해 같은 기간보다 3만명 이상 증가한 것으로 나타났다고 29일 밝혔다.
고창군 선운산도립공원 관리사무소에 따르면 올해 누적 방문객은 19만7816명으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 16만7132명보다 3만684명 증가한 수치다.
관리사무소는 꽃무릇 개화 절정기인 지난 17일부터 28일까지 선운사 일주문 앞에 방문객 계수기를 설치해 출입 인원을 직접 확인했다.
특히 꽃무릇이 절정에 접어든 25일부터 27일까지 사흘간 10만4550명이 선운산을 찾았다. 추석연휴 마지막 날인 27일에는 하루에만 3만8000여 명이 방문하며 선운산의 꽃무릇 명소로서 인기를 실감하게 했다.
주말과 꽃무릇 개화 절정기를 중심으로 관광객이 몰리면서 선운산 입구 풍천장어 특화거리와 주변 상가도 방문객 증가에 따른 활기를 보였다.
선운산도립공원 관계자는 "꽃무릇 개화시기를 맞아 예년보다 많은 관광객이 선운산을 찾아주고 있다"며 "관광객들에게 더 많은 꽃무릇 절경을 선사할 수 있도록 꽃무릇 식재지를 확대해 나가겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com