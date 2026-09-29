[인사] 대전 동구

AI 핵심 요약beta
- 대전 동구가 10월 1일자 6급 등 241명 인사를 단행했다.
- 6급 56명, 7급 83명, 8급 62명, 9급 40명이다.
- 전입·신규 인력 중심으로 각 부서와 동에 배치했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
대전 동구 10월 1일자 인사
◇ 6급(전입 등) / (56명)
▲기획실 주우성, 조낙현, 강경희 ▲감사실 한지훈 ▲소통홍보실 오서영, 조완희 ▲행정지원과 유종윤 ▲민원여권과 백순영 ▲관광문화체육과 김원산, 염지영, 김용란, 김재우, 최은우(전입) ▲미래인재정책과 김경현, 박영미, 오충영(전입) ▲도서관운영과 한상미, 송재필 ▲지역산업과 김경아 ▲환경과 전수연 ▲노인장애인과 한지현(전입), 정성엽 ▲가족지원과 이정연, 류다인(전입), 송진미 ▲건설도로과 윤희주, 조동립(전입), 서성찬, 강용식 ▲교통정책과 이소담(전입), 설희욱 ▲질병관리과 백남주, 한수인 ▲중앙동 최태림 ▲신인동 이현정 ▲판암2동 최미화, 배숙영 ▲가양1동 김남형, 송미노 ▲용전동 엄지혜, 유지영 ▲삼성동 염경석 ▲대청동 정효문 ▲세정과 윤필재 ▲대동 송인평 ▲생활보장과 백수미 ▲성남동 김서연 ▲위생과 최유경 ▲공원녹지과 육관수 ▲건축과 이충림 ▲대전광역시 김지황, 김재규, 정광영, 박소현, 이재일, 현아영
◇ 7급(전입 등) / (83명)
▲기획실 강지연, 박지애 ▲감사실 김용운, 김소현, 정지현 ▲소통홍보실 박준영 ▲회계과 김필영, 이상훈 ▲세원관리과 박금숙, 이진우, 이경희, 곽현지, 김지나(전입) ▲미래인재정책과 류혜영, 배진웅, 박예나, 김표민 ▲일자리경제과 임한얼, 양유진 ▲지역산업과 김종천 ▲환경과 최세린 ▲돌봄정책과 임지은, 구경혜, 이현주, 변지수(전입) ▲도시계획과 이상연, 류근오, 이희연(전입), 정성민 ▲건축과 윤현주 ▲안전총괄과 이윤정, 권기범 ▲교통정책과 이우진 ▲건강생활지원과 유지혜, 김나영 ▲신인동 김태열, 김현진 ▲용운동 양광순 ▲대동 김소정, 권선호 ▲가양1동 서보라, 김민경, 고아라 ▲가양2동 이은지, 박종현 ▲홍도동 김민수, 이승윤(전입) ▲삼성동 박현아, 장인철 ▲산내동 노승훈, 박준영(전입), 최은철, 김동욱 ▲판암1동 김태근, 장성은 ▲생활보장과 김정환, 황인정, 정희경, 박설화 ▲노인장애인과 이은미, 곽자경 ▲가족지원과 김기요, 노안나 ▲중앙동 곽용준 ▲판암2동 최주은, 박혁용 ▲자양동 박범기 ▲도서관운영과 황시영 ▲건설도로과 조성호, 진병래 ▲질병관리과 전미애 ▲공동주택과 이라연, 김하늘(전입) ▲공원녹지과 김다영 ▲토지정보과 박꽃처럼(전입) ▲대전광역시 남세현, 조수진, 이세형, 김슬기, 박준기, 백태일, 김슬기 ▲대전광역시 동구의회 원윤재
◇ 8급(62명)
▲소통홍보실 현종국 ▲행정지원과 김성우, 이근택 ▲회계과 전다솜 ▲세정과 이은혜, 안수현 ▲민원여권과 양지은, 김민경, 이슬 ▲관광문화체육과 이민지, 정세영 ▲미래인재정책과 변정희, 박재현 ▲돌봄정책과 김상희, 허여진, 이수민 ▲생활보장과 김윤우, 김상희, 유일준 ▲노인장애인과 임주연, 권지인, 이우정 ▲공동주택과 전영현, 오보영, 이진선, 강필수 ▲건설도로과 황병주 ▲안전총괄과 조영진, 조철현 ▲공원녹지과 전은태, 김윤식 ▲교통정책과 김장섭, 이재훈, 최성환, 서소현, 신관용, 김도영 ▲판암1동 윤소정 ▲세원관리과 박현우 ▲용전동 김기범, 남송림 ▲가족지원과 이재황, 심민섭, 김지혜, 차미주 ▲효동 김유정 ▲삼성동 최현웅, 이유라 ▲자양동 김수진 ▲도서관운영과 정현오 ▲일자리경제과 강현 ▲건강생활지원과 박은옥, 강유진 ▲질병관리과 원아랑, 전현아, 박용 ▲도시계획과 임예은 ▲건축과 임호연 ▲대전광역시 안준형 ▲대전광역시 동구의회 김도형, 유수진, 김영성
◇ 9급(전입, 신규 등) / 40명
▲중앙동 강상구(신규) ▲신인동 이수연(신규) ▲효동 이영은(신규) ▲판암1동 여경진(신규) ▲용운동 김선욱(신규), 전혜연(신규) ▲대동 윤소원(신규) ▲자양동 장하영(신규) ▲가양1동 유재헌(신규) ▲가양2동 김은비(전입), 하예은(신규) ▲용전동 라민정(전입), 박찬일(신규), 이환구(신규) ▲성남동 최현진(신규) ▲홍도동 전혜선(신규) ▲삼성동 박도연(신규), 이지향(신규) ▲대청동 박형훈(전입), 유수정(신규) ▲산내동 이재훈(전입), 김다슬(신규), 권세현(신규), 김민수 ▲세정과 박선정, 이보람(신규) ▲세원관리과 김민아 ▲건설도로과 김동균(신규), 진형일(신규), 김우진, 심규섭(신규) ▲공원녹지과 유나영(신규) ▲위생과 임은경(신규) ▲환경과 한승연(신규) ▲교통정책과 방주영(신규) ▲건축과 김성진(신규), 박예진(신규) ▲공동주택과 조애림(신규) ▲토지정보과 유제훈(신규) ▲안전총괄과 김윤아(신규)
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