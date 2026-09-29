의정부시·한국전력, 복지 사각지대 발굴 협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 의정부시가 29일 한전과 복지위기가구 발굴 협약을 맺었다.
- 검침·고지서 종사자 38명을 명예사회복지공무원으로 위촉했다.
- 위기 징후 발견 시 앱 제보로 긴급복지 연계에 나선다.
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 29일 한국전력공사 경기북부본부, 한전엠씨에스 경기북부지사와 복지 사각지대 위기 가구 발굴 및 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이날 협약식에는 박종운 한국전력공사 경기북부본부장과 양준수 한전엠씨에스 경기북부지사장을 비롯해 양 기관과 의정부시 관계자들이 참석했다.
이번 협약은 전기 검침과 고지서 송달 등 일상 업무를 수행하는 종사자들이 현장에서 위기 징후를 확인하고 도움이 필요한 가구를 조기에 발굴할 수 있도록 지역사회 인적 안전망을 확대하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 의정부시는 한국전력공사 경기북부본부와 한전엠씨에스 경기북부지사의 검침 관리자 등 종사자 38명을 의정부시 명예사회복지공무원인 '해피브릿지'로 위촉했다.
위촉된 종사자들은 전기 검침 및 고지서 송달 과정에서 장기간 방치된 우편물, 전기 사용량 변화 등 복지 위기 징후가 의심되는 가구를 발견하면 '복지위기알림 앱'을 통해 시에 제보하게 된다. 제보가 접수되면 시는 해당 가구에 대한 현장 확인과 초기 상담을 진행하고 위기 상황에 따라 긴급복지 등 공적 지원과 민간 복지자원을 연계할 계획이다.
김원기 의정부시장은 "복지 위기 가구는 도움이 필요해도 스스로 상황을 알리기 어려운 경우가 많아 일상 가까이에서 위기 징후를 살피는 인적 안전망의 역할이 중요하다"며 "앞으로도 지역 내 다양한 기관과 협력해 현장 중심의 발굴 체계를 확대하고 복지 사각지대 해소를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com