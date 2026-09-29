과천시, 내달 3일 과천중앙공서 청년축제 '과충전' 페스티벌 개최

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 다음 달 3일 과천청년축제 과충전 페스티벌을 연다.
- 청년기획단 3기가 기획·운영에 참여해 의미를 더했다.
- 체험·먹거리·공연과 청년정책 홍보가 함께 진행된다.
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체험존·푸드트럭·플리마켓 운영...'과천청년슈퍼스타' 등 다채로운 공연
신계용 시장 "청년 도전과 기획이 과천 발전 동력...지원 확대"
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 다음 달 3일 과천중앙공원 일원에서 2026년 과천청년축제 '과충전' 페스티벌을 개최한다고 29일 밝혔다.
올해로 5회째를 맞이한 이번 축제는 '과천청년축제기획단 3기' 청년들이 직접 기획부터 부스 운영까지 전 과정에 참여해 의미를 더했다. '오늘만큼은 과해도 괜찮은 하루'라는 슬로건을 바탕으로 청년들의 에너지를 150% 충전한다는 구상을 담았다.
축제장은 테마별 체험 프로그램과 먹거리, 플리마켓, 청년 라운지 등으로 다양하게 구성된다.
'과충전존'과 '과몰입존'에서는 방전 검사소, 충전 오락실, 나만의 음료 자판기 만들기, 캐리커처, 타투샵 등 다양한 팝업스토어 체험 프로그램을 제공한다.
'과식존'에서는 다채로운 먹거리 푸드트럭이 운영되며 플리마켓을 통해 관내 청년 셀러들의 독창적인 판매 물품도 선보인다. 청년공간 '비행지구'와 연계한 청년 정책 홍보 부스도 운영된다.
무대 프로그램으로는 브라스밴드 공연, 버스킹, 마술쇼를 비롯해 청년들의 경연 무대인 '과천청년슈퍼스타 오디세이'가 펼쳐진다. 이어 청년의 날 기념식 및 우수 청년 활동가 시상식 후 열리는 '가을밤의 낭만 콘서트'에는 센셋, 녹두, 네이브로, 짙은, 이예준 등이 참여해 무대를 꾸밀 예정이다.
신계용 과천시장은 "청년들이 주도적으로 준비한 이번 축제가 일상의 피로를 털어내고 새로운 활력을 얻는 장이 되길 기대한다"며 "청년들의 창의적인 기획과 도전이 과천의 미래를 밝히는 동력이 되도록 체감형 청년 정책 지원을 지속 강화하겠다"고 말했다.
축제 세부 일정 및 내용은 과천시청 누리집, 과천시 청년공간 '비행지구', 과천청년축제 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확인할 수 있다.
1141world@newspim.com