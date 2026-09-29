진천 첫 와이너리 '그레이프가든' 개장…샤인머스켓·거봉 와인 선보여

AI 핵심 요약beta
- 진천군이 29일 첫 와이너리 그레이프가든을 열었다.
- 샤인머스켓·거봉으로 무가당 와인 2종을 만들었다.
- 진천군은 시음 반응을 보고 상품화 여부를 검토했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 진천군에 처음으로 와이너리가 문을 열었다. 지역에서 생산되는 샤인머스켓과 거봉을 활용해 와인을 생산·판매하면서 포도 농가의 부가가치를 높이는 새로운 농산물 가공 모델로 주목된다.
진천군 농업기술센터는 29일 덕산읍 귀농2길에 위치한 '그레이프가든' 현판식을 열고 본격적인 운영에 들어갔다고 밝혔다.
그레이프가든은 윤정희 대표가 운영하는 농산물 가공사업장으로 올해 샤인머스켓과 거봉을 활용한 와인 2종을 출시했다. 제품은 '디악센 샤인 드라이 포르티시모'와 '디악센 샤인 스위트 포르테'다.
특히 지난해 진천군농업기술센터의 '무가당 와인 제조기술 시범사업'에 참여해 동결압착과 열풍건조 기술을 도입했다. 포도 원료의 특성을 살려 설탕을 추가하지 않는 방식으로 와인을 제조하는 기술이다.
무가당 와인은 현재 제품화 준비 단계로 이날 현판식에서 첫 시음 행사를 열었다. 진천군은 소비자 반응 등을 살펴 상품화 가능성을 검토할 예정이다.
윤 대표는 "지역 농산물의 가치를 와인이라는 새로운 상품으로 소비자에게 알리고 싶다"며 "진천을 대표하는 와이너리로 성장하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com