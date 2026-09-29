진안군, 착한가격업소 행복상품권 5% 추가 캐시백

AI 핵심 요약beta
- 진안군이 29일 착한가격업소 추가 캐시백을 시행했다
- 착한가격업소서 상품권 결제 시 5%를 더 돌려준다
- 군은 소비를 늘려 소상공인 매출과 물가안정을 노린다
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월 최대 2만5000원 캐시백…지역물가 안정·소상공인 매출 확대 기대
[진안=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 진안군은 지역물가 안정과 소상공인 매출 확대를 위해 착한가격업소 이용객을 대상으로 진안고원행복상품권 추가 캐시백을 지원한다고 29일 밝혔다.
진안군은 현재 관내 16개소의 착한가격업소를 지정·운영하고 있으며 합리적인 가격과 우수한 서비스를 제공하며 지역 물가안정에 기여하고 있다.
이번 사업은 오는 12월까지 착한가격업소에서 진안고원행복상품권을 카드 또는 앱으로 결제하면 기존 상품권 혜택인 12% 할인과 별도로 결제금액의 5%를 추가 캐시백으로 제공하는 방식이다.
추가 캐시백은 월 최대 2만5000원까지 적립할 수 있으며 매월 배정된 예산이 소진될 경우 해당 월의 지원은 조기 종료된다.
군은 기본소득 지급 등으로 지역 내 소비가 증가하는 시기에 소비자들이 합리적인 가격의 착한가격업소를 적극 이용하도록 유도해 물가 상승을 예방하고 지역 물가안정 분위기를 확산할 계획이다.
소비자는 착한가격업소에서 진안고원행복상품권을 활용해 알뜰하게 소비할 수 있고 업소는 이용객 증가에 따른 매출 확대를 기대할 수 있다. 또한 상품권 사용 촉진을 통해 지역 내 소비가 소상공인에게 이어지는 선순환 효과도 기대된다.
진안군 관계자는 "착한가격업소는 어려운 경영 여건에서도 합리적인 가격을 유지하며 지역 물가안정에 동참하는 소상공인"이라며 "소비가 활성화되는 시기에 착한가격업소 이용을 확대해 군민들에게 실질적인 혜택을 제공하고 지역 물가안정에도 도움이 되도록 노력하겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com