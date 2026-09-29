장수군, 재해위험지역 2곳 정비…국비 123억 확보

AI 핵심 요약beta
- 장수군이 29일 비룡지구·원대론지구 정비사업을 확보했다.
- 군은 국비 123억2000만원 등 총 246억4000만원을 받았다.
- 2027년부터 하천·교량 정비로 재해 피해를 줄일 계획이다.
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하천·교량 정비부터 토석류·낙석 방지시설 확충…내년부터 사업 추진
[장수=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 장수군이 자연재해로 인한 피해 예방을 위해 재해위험지역 2개 지구 정비에 나선다.
군은 행안부의 '2027년 재해위험지역 정비사업'에 비룡지구와 원대론지구가 신규 대상지로 선정돼 국비 123억2000만원을 포함한 총사업비 246억4000만원을 확보했다고 29일 밝혔다.
자연재해위험개선지구 정비사업은 집중호우와 태풍 등 자연재해로 피해가 우려되는 지역의 위험요인을 정비해 주민의 생명과 재산을 보호하는 국비 지원 재해예방사업이다. 이번에 선정된 사업은 비룡지구 풍수해생활권 종합정비사업 170억8000만 원과 원대론지구 재해위험개선지구 정비사업 75억6000만 원이다.
천천면 남양리 일원의 비룡지구는 와룡천과 내기천의 제방 높이와 하천 폭이 충분하지 않아 집중호우 때 하천 범람과 주택·농경지 침수 위험이 반복된 지역이다. 일부 교량으로 인한 홍수위 상승과 토석류 유입, 낙석 등 복합적인 재해위험도 있는 것으로 분석됐다.
군은 2027년부터 2029년까지 비룡지구에 170억8000만 원을 투입해 지방하천 2.74km와 소하천 323m를 정비하고 교량 12개소를 개선할 계획이다. 우수관로 443m와 세천 666m를 정비하고 낙석방지대책 90m, 토석류 유입방지시설 500m 등도 설치한다.
원대론지구에는 75억6000만 원을 투입해 소하천 0.6km와 교량 5개소 등을 정비해 집중호우에 따른 하천 범람과 침수 피해를 예방한다.
장수군은 사업 조기 착공을 위해 기본 및 실시설계 등 행정절차를 신속하게 추진하고 군민 의견을 적극 수렴해 지역 여건을 반영한 현장 맞춤형 정비계획을 수립할 방침이다.
gojongwin@newspim.com