군포 원도심 재개발 본격화...1만 8000세대 신흥 주거타운 탈바꿈

AI 핵심 요약beta
- 군포 원도심 재개발이 29일 속도를 냈다
- 군포10구역은 철거를 시작해 내년 착공한다
- 산본·금정 일대도 정비사업이 잇따라 진행됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
산본·금정 일대 사업시행인가 잇따라...대형 건설사 브랜드 타운 경쟁
GTX-C 금정역 호재 연계...17여 개 구역 정비사업 속도전
[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 노후 주거지가 밀집했던 경기 군포시 당동·산본동·금정동 등 원도심 일대가 1만 8000여 세대 규모의 대규모 신흥 주거타운으로 거듭나기 위한 재개발 사업에 속도를 내고 있다.
29일 정비업계에 따르면 군포 원도심 재개발의 핵심 사업지로 꼽히는 군포10 재개발정비사업(당동 781번지 일원)이 지난 7월 13일부터 본격적인 건축물 철거 공사에 들어갔다.
조합 측은 올 연말까지 철거를 마무리하고 내년 1월 본공사 착공에 들어갈 계획이다. 이 구역은 최근 사업시행계획 변경 인가를 받아 용적률 613.09%를 적용받는다.
시공사인 호반건설이 지하 6층~지상 최고 49층 규모의 초고층 주상복합 단지를 건설할 예정이며 공동주택 1031세대와 오피스텔 396호가 공급된다. 2031년 상반기 입주를 목표로 내년 상반기 일반분양에 나선다.
군포10구역을 필두로 인근 산본동과 금정동 일대 정비사업 구역들도 사업시행계획 인가를 잇따라 받으며 사업 추진에 가속도가 붙고 있다.
산본동에서는 산본1동2지구(954세대)가 지난 6월 산본1동1지구(1765세대)가 지난 8월 각각 사업시행계획 인가를 받았다. 두 곳 모두 내년 중 관리처분계획 인가를 신청하고 이주 및 철거 절차에 들어갈 예정이다.
통합심의를 마친 금정역 역세권(1293세대), 금정3구역(700세대), 군포1구역(932세대), 군포3구역(557세대) 등도 하반기 사업시행계획 인가 접수를 준비하고 있다.
사업이 궤도에 오르면서 대형 건설사들의 수주 경쟁도 뜨겁다. 금정2구역(1092세대)은 현대건설, 금정4구역(940세대)은 GS건설, 금정3구역(700세대)은 호반건설을 각각 시공자로 선정했다.
이 외에도 군포2구역(2017세대), 금정역세권1구역(1150세대), GTX금정역 역세권1구역(981세대) 등 초기 단계 구역들도 정비구역 지정과 사업시행자 지정을 마치고 시공자 선정을 앞두고 있다.
도시정비업계 관계자는 "GTX-C 노선이 정차하는 금정역 교통 호재와 함께 17여 개 구역의 정비사업이 완성되면 군포 원도심 일대는 수도권 남부를 대표하는 명품 주거 단지로 대전환할 것"이라고 전망했다.
1141world@newspim.com