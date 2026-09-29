익산시, 'NS푸드페스타' 개최지 SNS 퀴즈로 알린다

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 29일 NS푸드페스타 홍보 SNS 퀴즈를 시작했다
- 시는 10월 17일까지 축제 개최지 익산 알리기에 나섰다
- NS푸드페스타는 10월 16~17일 하림 퍼스트키친서 열린다
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NS푸드페스타 10월 16~17일 하림 퍼스트키친 개최…K-푸드 축제 홍보 강화
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 K-푸드 식품문화축제인 'NS푸드페스타 2026 익산'을 앞두고 SNS 퀴즈 이벤트를 통해 축제와 개최지 알리기에 나선다고 29일 밝혔다.
시는 오는 10월 17일까지 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 'NS푸드페스타 2026 익산' 퀴즈 이벤트를 진행한다.
NS푸드페스타는 오는 10월 16~17일 이틀간 하림 퍼스트키친에서 열리며 전국 규모의 요리경연과 유명 셰프 쿠킹쇼, 체험·전시 등 다양한 K-푸드 프로그램이 마련된다.
이번 이벤트는 축제에 대한 관심을 높이고 개최지인 익산을 자연스럽게 알리기 위해 마련됐다. 퀴즈는 '대한민국 대표 K-푸드 축제 NS푸드페스타 2026 익산이 열리는 도시는 어디일까요?'라는 질문으로 진행되며 정답을 유추할 수 있는 힌트도 함께 제공된다.
익산은 하림을 비롯한 식품기업과 국가식품클러스터가 집적돼 식재료부터 식품 생산·가공, 유통, 연구·지원으로 이어지는 식품산업 기반을 갖추고 있다. 행사장인 하림 퍼스트키친에서는 즉석밥과 라면, 만두 등 다양한 식품이 실제 생산돼 축제를 즐기면서 식품 생산 현장을 경험할 수 있다는 점도 특징이다.
이벤트 참여는 익산시 공식 SNS를 구독한 뒤 이벤트 게시물에 '참여완료' 댓글을 작성하고 인증사진과 퀴즈 정답을 네이버폼으로 제출하면 된다. 시는 정답자 가운데 50명을 추첨해 네이버페이 1만 원권을 증정하며 당첨자는 이벤트 종료 후 공식 SNS를 통해 발표한다.
시는 이번 이벤트를 시작으로 SNS를 활용한 홍보를 이어가며 지역 식품산업과 미식자원을 연계한 콘텐츠를 통해 NS푸드페스타와 'K-푸드 도시' 익산을 알릴 계획이다.
익산시 관계자는 "이번 이벤트가 NS푸드페스타와 익산을 함께 알아가는 계기가 되길 바란다"며 "10월 축제 현장에서 식품문화도시 익산과 K-푸드의 다양한 매력을 직접 만나보시길 바란다"고 말했다.
한편 NS푸드페스타 프로그램인 '익산 김치명인 행사'와 '도전! 푸드골든벨' 참가자도 모집 중이다. 신청은 오는 10월 6일까지 NS홈쇼핑 공식 누리집에서 할 수 있다.
lbs0964@newspim.com