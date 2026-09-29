전주시·전주교육지원청·지역 대학, 교육혁신 선도지역 추진 '협약'

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 29일 8개 기관과 교육혁신 협약을 했다.
- 전주교육혁신선도지역 공모 추진에 뜻을 모았다.
- AI·디지털 접목해 지역맞춤 교육모델을 추진한다.
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참여기관 역량 결집…대학·산업 연계 교육과 기존 교육특구 고도화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 지역 대학과 교육기관, 유관기관 등과 협력해 지역 특성에 맞는 교육혁신 모델 구축에 나선다고 29일 밝혔다.
시는 이날 시청에서 전주교육지원청을 비롯 지역 대학 및 유관기관과 '교육혁신선도지역' 공모 추진을 위한 업무협약을 체결했다.
협약에는 전주시와 전주교육지원청, 전북대, 전주교육대, 전주대, 한국폴리텍대학 신기술교육원, 전주정보문화산업진흥원, 전북 청소년활동진흥센터 등 8개 기관이 참여했다.
참여 기관들은 교육혁신선도지역 공모사업 선정과 내실 있는 사업 운영을 위해 협력하고 지역 여건에 맞는 교육혁신 모델을 안정적으로 추진하기 위해 각 기관이 보유한 역량과 자원을 적극 연계하기로 했다.
전주교육혁신선도지역은 영화·영상과 음식문화 등 전주의 특화자원에 AI·디지털 등 미래교육 분야를 접목하고 지역 대학과 유관기관의 전문성을 연계하는 방식으로 추진된다. 이를 통해 학생들이 지역을 이해하고 새로운 가치를 창조하는 역량을 키울 수 있는 교육 기반을 마련할 계획이다.
또 학생들의 인문학적 소양과 수학적 사고를 높여 배움과 진로 선택의 폭을 넓히고 지역과 함께 성장하는 교육환경을 조성한다는 구상이다.
참여 기관들은 ▲지역별 교육여건을 고려한 교육격차 완화▲대학·산업 연계 교육 강화▲기존 교육특구 사업 고도화 등을 통해 전주만의 교육혁신 모델을 구체화할 방침이다.
조지훈 전주시장은 "교육은 전주의 미래를 여는 핵심이자 지역의 지속가능한 발전을 이끄는 원동력"이라며 "지역 교육자원과 각 기관의 역량을 바탕으로 학생들이 전주에서 다양한 배움과 성장의 기회를 누릴 수 있는 교육혁신 모델을 마련하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com