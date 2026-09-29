광양·하동 잇는 '섬진강 관광벨트' 본격화

AI 핵심 요약beta
- 광양시와 곡성·구례·하동군이 29일 관광협력을 논의했다
- 섬진강 중심 통합관광벨트로 남부권 광역관광권을 구축했다
- 순환투어버스·트레일 등 체류형 사업을 추진하기로 했다
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[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주톡합특별시 광양시와 곡성·구례·하동군이 섬진강을 중심으로 관광자원을 연계하고 체류형 콘텐츠를 육성하는 통합관광벨트 조성에 협력하며 남부권 광역관광권 구축에 나섰다.
광양시는 29일 곡성군청에서 열린 섬진강권 4대 시·군 시장·군수 간담회에서 통합관광벨트 조성사업 추진 상황을 점검하고 남부권 광역관광 진흥사업의 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.
이날 간담회에는 박성현 광양시장과 4개 시·군 단체장 및 전남관광재단 관계자와 실무 공무원 등 30여명이 참석해 민선 9기 출범 후 첫 상견례를 겸한 공동 관광정책 추진 방향을 공유했다.
참석자들은 섬진강을 매개로 한 생태·문화·관광자원을 하나의 브랜드로 연결하고 공동 마케팅과 체류형 관광상품 개발을 통해 관광객이 권역 내 여러 지역을 자연스럽게 오가는 관광환경을 조성하기로 했다.
또 전남관광재단으로부터 2033년까지 추진되는 '섬진강 스테이' 특화사업을 포함한 남부권 광역관광 프로젝트의 현황과 향후 계획을 듣고 세부 협력 방안을 논의했다.
4개 시·군은 순환형 투어버스와 섬진강트레일100K 등 공동사업을 추진해 관광객 체류시간과 지역 간 이동을 확대할 계획이다.
박성현 광양시장은 "섬진강은 4개 지역을 연결하는 공동 자산"이라며 "각 지역의 관광 매력을 연계해 섬진강권 관광 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com