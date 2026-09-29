파주시 'DMZ 평화관광 미래 비전' 혁신포럼 개최

AI 핵심 요약beta
- 파주시는 28일 DMZ 평화관광 혁신포럼을 열었다.
- 민통선 북상과 규제 완화에 대응해 성장전략을 논의했다.
- 전문가들은 관광 규제 개선과 지역경제 활성화를 제안했다.
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[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시는 지난 28일 판문점 견학 지원 센터에서 'DMZ 평화 관광 미래 비전 혁신 포럼'을 개최했다고 29일 밝혔다.
이번 포럼은 최근 가시화되고 있는 민간인 통제선 북상 등 접경 지역 규제 완화 흐름에 선제적으로 대응하고 파주 DMZ 평화관광의 지속 가능한 성장 동력을 확보하기 위해 마련됐다.
이날 행사에는 손배찬 시장, 박정 국회의원, 최유각 파주시의회 의장 등을 비롯해 관광 분야 전문가, 지역 주민, 관계자 등 150여 명이 참석했다. 참석자들은 파주 DMZ가 간직한 독보적인 생태·역사·평화 자원의 가치를 재조명하고 미래형 관광 콘텐츠 개발을 위한 차별화된 전략을 모색했다.
첫 번째 발제자로 나선 박용식 전 강원도 평화지역발전본부장은 '지속 가능한 파주시 관광 규제 개선'을 주제로 접경지역의 안보 규제 완화와 관광 활성화를 위한 법·제도적 개선 방안을 제시했다. 이어 하영재 한림대학교 객원 교수는 'DMZ 지역경제 활성화 전략'을 주제로 DMZ 자원과 연계해 지역 주민에게 실질적인 경제적 혜택이 돌아갈 수 있는 다각적인 방안을 설명했다.
이어진 종합 토론은 최종환 전 파주시장(제8대)이 좌장을 맡아 진행했으며 각 분야를 대표하는 전문가들의 논의가 이어졌다. 특히 공개 토론회에서는 현장 참석자들과 함께 파주 DMZ 관광의 핵심 정책 방향을 둘러싼 질의응답과 토론이 활발하게 이뤄졌다.
손배찬 시장은 "민통선 북상 등 안보 환경의 변화와 규제 완화는 파주 DMZ 평화관광이 한 단계 도약할 수 있는 절호의 기회이자 시대적 전환점"이라며 "도출된 각계 전문가와 지역 주민들의 깊이 있는 제언을 바탕으로 파주 DMZ가 분단의 아픔과 특별한 희생을 넘어 전 세계인이 찾는 평화·생태 관광의 세계적 명소로 자리매김할 수 있도록 총력을 다하겠다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com